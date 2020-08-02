Если нужна поддержка в быту

Технические средства реабилитации (ТСР) необходимы для облегчения повседневной жизни людей с инвалидностью и другими ограничениями жизнедеятельности. Так, лица с нарушением слуха получили 493 слуховых аппарата, 76 сигнализаторов, 48 телевизоров с телетекстом, 33 телефонных аппаратов с текстовым выходом. Поддержка слабослышащим людям оказывалась и через услуги сурдопереводчиков, объем которых составил 421 час.

Около 150 технических средств реабилитации получили граждане с нарушением зрения. Сюда входят 43 тифлофлешплеера (устройства для чтения говорящих книг и оптической коррекции слабовидения), 28 медицинских термометров и 34 тонометра с речевым выходом, 39 тактильных тростей и другие изделия.

Хозяева собак-проводников получили компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание своих домашних питомцев и помощников - по 25,2 тыс. рублей в год.

Нуждающиеся инвалиды обеспечивались также абсорбирующим бельем, подгузниками и другими средствами.

Фонд социального страхования РФ осуществляет обеспечение ТСР на безвозмездной основе в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), разработанных учреждением медико-социальной экспертизы.

Поставщики технических средств реабилитации определяются в соответствии с законодательством о государственных закупках через конкурсные процедуры (электронный аукцион), по итогам которых заключаются госконтракты.

Напомним, что 9 апреля 2020 года утверждено Постановление Правительства Российской Федерации № 467 «О временном порядке признания лица инвалидом», согласно которому гражданину инвалидность устанавливается и продлевается на 6 месяцев без личного присутствия.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Томское региональное отделение Фонда социального страхования РФ рекомендует подавать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации через Портал госуслуг: gosuslugi.ru.

В случае если граждане не имеют возможности обратиться в региональное отделение Фонда дистанционно, они могут воспользоваться помощью волонтеров. Между руководством Фонда социального страхования и Общероссийского народного фронта подписано соглашение о таком взаимодействии.

Волонтеры помогут заполнить заявления и иные документы на дому и отвезут их в региональное отделение Фонда. Оставить заявку на получение помощи волонтерского штаба ОНФ (акция #МыВмеcте) можно по телефону 8 (800) 200-34-11.

Телефон горячей линии Томского отделения Фонда соцстраха РФ: 8 (3822) 60-84-70.

Телефон горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы по Томской области: 8 (3822) 401-600.