2020-08-02T06:31:49+03:00
Губернские новости

Учиться шить, учиться жить...

С 2019 года при поддержке Фонда президентских грантов Томской региональной организацией ВОИ реализуется проект «Сибирская артель».
Алиса Селезнева
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В рамках проекта «Сибирская артель» томички с инвалидностью осваивают профессию швеи. фото: предоставлено Томской областной организацией ВОИ.В рамках проекта «Сибирская артель» томички с инвалидностью осваивают профессию швеи. фото: предоставлено Томской областной организацией ВОИ.Фото: из открытых источников
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Люди с инвалидностью на протяжении двух месяцев под началом профессиональных мастеров-наставников осваивают навыки швеи-портного, чтобы создавать одежду для себя и потенциальных заказчиков.

Занимаются «артельцы» в двух специально оборудованных учебных классах в помещениях ВОИ, все группы являются инклюзивными. Это расширяет круг общения людей с инвалидностью и помогает обычным томичам лучше понимать проблемы своих земляков с ОВЗ.

Выпускники проекта создают модели одежды для себя и членов своих семей, а также работают над коммерческими заказами. Кроме того, учащиеся уже попробовали себя в качестве модельеров на показе «Особая мода - 2019».

В настоящее время идет обучение уже пятого набора будущих швей и вышивальщиц. «В наших планах запустить цех с производством собственной продукции после спада пандемии коронавируса», - с оптимизмом смотрит в будущее председатель Томской областной ВОИ Ирина Дорохова.

- Шить научилась и платья, и брюки, и жакеты. С удовольствием ходила на все занятия. Теперь есть понимание по основным операциям в создании индивидуальной одежды. И отдельное спасибо, что в этом проекте не было ограничительных рамок, какое именно изделие шить, и можно было не сдерживать свой творческий потенциал. А это для меня очень ценно, - поделилась участница проекта Марина Денисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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