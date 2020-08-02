Учиться шить, учиться жить...

Люди с инвалидностью на протяжении двух месяцев под началом профессиональных мастеров-наставников осваивают навыки швеи-портного, чтобы создавать одежду для себя и потенциальных заказчиков.

Занимаются «артельцы» в двух специально оборудованных учебных классах в помещениях ВОИ, все группы являются инклюзивными. Это расширяет круг общения людей с инвалидностью и помогает обычным томичам лучше понимать проблемы своих земляков с ОВЗ.

Выпускники проекта создают модели одежды для себя и членов своих семей, а также работают над коммерческими заказами. Кроме того, учащиеся уже попробовали себя в качестве модельеров на показе «Особая мода - 2019».

В настоящее время идет обучение уже пятого набора будущих швей и вышивальщиц. «В наших планах запустить цех с производством собственной продукции после спада пандемии коронавируса», - с оптимизмом смотрит в будущее председатель Томской областной ВОИ Ирина Дорохова.

- Шить научилась и платья, и брюки, и жакеты. С удовольствием ходила на все занятия. Теперь есть понимание по основным операциям в создании индивидуальной одежды. И отдельное спасибо, что в этом проекте не было ограничительных рамок, какое именно изделие шить, и можно было не сдерживать свой творческий потенциал. А это для меня очень ценно, - поделилась участница проекта Марина Денисова.