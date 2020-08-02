Выйти из бессрочного «карантина»

Фото предоставлено И. Дороховой, Фото: из открытых источников

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции вынужденно приковали многих томичей к домам и квартирам, лишив привычных условий работы, поездок на отдых, походов в кафе, в кинотеатры и спортзалы. Испытание оказалось непростым…

Меж тем рядом с нами живут те, у кого, подобный «карантин» длится годами, - юные и взрослые инвалиды. В Томской области, по статистике, их насчитывается около 58 тысяч. Каждый год только колясочников прибавляется в регионе около 800 человек!

- У многих из нас, действительно, «самоизоляция» бессрочная, а выход из дома является редким событием. Отсутствие доступной среды - главная проблема людей с инвалидностью. Крайне мало пандусов у подъездов и на тротуарах, пока далеко не во всех организациях торговли, общепита, культуры есть условия для приема маломобильных граждан. Вместе с инвалидами часто в «домашнем заточении» оказываются их близкие. Они живут в своем замкнутом мире. Утрачиваются социальные навыки, мотивация к переменам, люди с инвалидностью ощущают себя обузой для родных, в конечном итоге у них может пропасть вообще желание жить, - говорит Ирина Дорохова, председатель Томской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Сама она вот уже 13 лет после дорожной аварии передвигается на инвалидной коляске.

Ирина Сергеевна отмечает: «В последние годы многое делается по созданию доступной среды в рамках одноименной госпрограммы и ряда других. Наши специально обученные эксперты в этом активно участвуют, особенно в городах, но пока это капля в море - ведь нерешенные проблемы копились десятилетиями».

Объединить усилия

Вторая немаловажная проблема - отсутствие комплексного межведомственного механизма по социальной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью.

- В идеале все службы должны подключаться уже в тот момент, когда взрослый человек выписывается из больницы, получив инвалидность, или когда рождается такой ребенок, и дальше работать совместно по каждому конкретному случаю. Соцзащита, психологи, представители департаментов спорта или культуры, сфера образования, служба занятости и т. д. На федеральном уровне закон о комплексной помощи принят, сейчас мы участвуем в процессе разработки мер по его реализации на уровне региона, - делится председатель областного ВОИ.

Третья проблема, серьезно осложняющая жизнь инвалидов и их близких, - отсутствие службы сиделок и сопровождающих, которая бы финансировалась государством. «Это должны быть специально подготовленные работники, которые будут помогать своим подопечным стать максимально самостоятельными в быту, чтобы люди с инвалидностью могли освободить своих близких от необходимости круглосуточно находиться рядом, - убеждена И. Дорохова. - Сейчас государство оплачивает какие-то часы соцработникам, делает доплаты к пенсиям по инвалидности для оплаты услуг по уходу, но этого недостаточно».

Свою основную задачу как председателя областной организации ВОИ Ирина Сергеевна видит в том, чтобы постоянно обращать внимание всех инстанций и ведомств на эти и другие насущные проблемы томичей с ОВЗ.

Открывая окно в мир

Другая важнейшая часть работы - вовлечение людей с инвалидностью в активную общественную, культурную, спортивную деятельность. С этой целью каждый год региональная организация ВОИ реализует внушительный план мероприятий. Среди них «Школа моделей с инвалидностью», конкурс дизайнеров «Особая мода», межрегиональный фестиваль «Битва хоров», форум «Все сВОИ», организация экскурсий для томских инвалидов по региону и за его пределы, обеспечение их участия в спортивных состязаниях, таких как «ПараСибириада» и «ПараКрым».

На площадке ВОИ реализуется проект «Сибирская артель», в рамках которого люди с инвалидностью получают профессиональные навыки швеи-портного. Благодаря активистам в Томске и районах проводятся десятки культурных и спортивных мероприятий.

Пандемия коронавируса, конечно, внесла свои коррективы в эти насыщенные планы. Так, были отменены «ПараСибириада» в Красноярске, состязания «Северские зори» в Северске, турнир «Крепкий орешек» в Кемерове, в которых традиционно участвовали наши спортсмены-инвалиды. Под вопросом пока остается проведение фестиваля «Битва хоров» (он должен был состояться в Томске в октябре), а также X юбилейного конкурса «Особая мода», запланированного на декабрь. «Мы не теряем надежды, что их получится провести. Во всяком случае, все, что от нас зависит, сделаем», - заверяет Ирина Дорохова.

Пандемия не помешала провести «Школу моделей с инвалидностью», 30 июля состоится очередной выпуск «Сибирской артели», скоро отправится на традиционную экскурсию в Москву группа активистов регионального ВОИ.

- В начале сентября томская сборная примет участие во Всероссийском фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «ПАРА-КРЫМ 2020». В отделениях ВОИ, а они есть сегодня практически во всех районах области, по-прежнему проводятся различные мероприятия, просто для меньших групп участников и с соблюдением необходимых мер защиты. Нам нельзя останавливать свою деятельность: ведь для многих инвалидов это настоящая отдушина, возможность выйти из своей «самоизоляции». Надеюсь, что наши здоровые земляки, оказавшиеся из-за пандемии запертыми дома, будут теперь лучше понимать те трудности, с которыми постоянно сталкиваемся мы, - резюмирует собеседница.