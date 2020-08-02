Слово экспертам: для малышей и их родителей

В Томской области больничные работающим гражданам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачивает региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС). Такие пособия оформляются через работодателя.

- Каков срок выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет в Томской области?

Первая выплата поступает в течение 10 календарных дней со дня получения региональным отделением ФСС заявления и реестра сведений от работодателя.

Последующая выплата - с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. Например, ежемесячное пособие за сентябрь выплачивается с 1-го по 15-е октября.

- Хочу выйти досрочно из отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет и выйти на работу. Может ли получать ежемесячное пособие бабушка или папа ребенка?

Работник имеет право прервать отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и выйти на работу в любое время (для этого надо написать заявление на имя руководителя организации-работодателя). Отпуск может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, его бабушкой, дедушкой, опекуном или любым другим родственником.

Право на получение ежемесячного пособия имеет именно тот человек, который осуществляет фактический уход за ребенком. Главное, чтобы он состоял в трудовых правоотношениях и за него уплачивались взносы в ФСС.

Обратите внимание! Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% среднемесячного заработка (но не менее 6 572 руб. плюс районный коэффициент).

Право на пособие сохраняется, если лицо, осуществляющее уход, работает на условиях неполного рабочего времени, но не более чем на 60% полной ставки.

- Жду третьего ребенка, сейчас в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Какое пособие по материнству я буду получать?

Матери в этом случае предоставляется право выбора - получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет или пособие по беременности и родам.

Когда женщина родит третьего ребенка и уйдет в отпуск по уходу за двумя детьми, размер ежемесячного пособия по уходу до 1,5 лет будет суммирован. Но суммированный размер пособия по уходу за двумя малышами не может быть больше 100% среднего заработка, который брался для расчета пособия.