Полевые ромашки - символ крепкой семьи

- Наверное, нам с Пашей свыше было предназначено встретиться, - говорит сегодня Бира Харисовна, возвращаясь к истокам своей единственной большой любви, которая жива по сей день. В браке с Павлом Герсимовичем они уже 45 лет, вырастили пятерых детей. В начале июля нынешнего года семья Титовых была награждена медалью «За любовь и верность».

До 1974-го Он и Она ничего не знали друг о друге - до тех пор, пока юная Бира, выучившись в Ульяновском техникуме на товароведа, не приехала в Степановку Верхнекетского района по распределению. Красавец Павел, уроженец деревни Максимкин Яр, работал там в леспромхозе.

Оба выросли в многодетных семьях, каждый понимал, что прочный брак держится на уважении, требует огромной ответственности и от мужа, и от жены. На работе познакомились, начали дружить, а к Новому году свадьбу сыграли. В 1975-м у молодых супругов родилась старшая дочь Жанна, восемь лет спустя - Олеся. Кроме них, в семье воспитывалась младшая сестра мужа Зина, которая училась в Степановской школе и поначалу жила в интернате. Однажды пришла в гости к брату и невестке да и осталась насовсем: дома, безусловно, лучше!

Забегая вперед, скажем: Зинаида окончила учетно-кредитный техникум в Томске, ее направили работать в Екатеринбург, она прижилась на Урале. Благодарна своим вторым родителям за тепло, доброту и заботу. Часто звонит, иногда приезжает в родные места. Все Титовы собираются за одним столом. Большая получается семья!

Лечит любовь да ласка

Вернемся вновь на 30 лет назад. Семья Павла и Биры Титовых день за днем жила повседневными делами и заботами. Все шло своим чередом.

- Мы работали с утра до позднего вечера, девочки росли самостоятельными, приученными к труду, - вспоминает Бира Харисовна. – Особых семейных традиций поддерживать не получалось, ведь даже 31 декабря долгие годы был рабочим днем. А 1 января у меня выходной, у Паши - нет. Дни рождения, конечно, отмечали, подарки друг другу дарили. Я пекла имениннику большой красивый торт.

Нечасто, а все же выбирались Титовы в Ульяновскую область, на родину супруги. Постоянно навещали родных Павла Григорьевича, помогали как только могли. Максимкин Яр к концу 1970-х опустел, остались там в основном люди пожилые. Жили при керосиновых лампах... Переезжать к детям Титовы-старшие отказывались, душой прикипели к своему гнездышку.

Дочери, Жанна и Олеся, подрастали, хорошо учились в школе, обе занимались волейболом, добиваясь хороших личных результатов на соревнованиях. Потом старшая, окончив 10-летку, уехала учиться в Ульяновск. А еще через несколько лет, в 1995-м, случилось так, что супруги Титовы стали опекунами троих сыновей своей подруги. Самому старшему мальчику на тот момент было всего 11 с половиной лет, среднему - восемь, маленький готовился пойти в школу. Осиротели ребята в одночасье. И хотя они сами выбрали себе приемную семью, притираться друг к другу пришлось.

- Дети есть дети, - в голосе Биры Харисовны звучат теплые нотки. - Приходилось помаленьку их к домашнему труду, к самостоятельности большей приучать. Те же носки стирать их папа учил, постели за собой застилать, посуду мыть. Ко всему нужна привычка. Поначалу нехотя делали - мол, мытье тарелок занятие не мужское! Потом ничего, привыкли незаметно. Учиться стали с желанием, к волейболу по примеру Олеси (Жанна уже уехала из дому) пристрастились. Сейчас наши сыновья и доченька в Томске. Все хорошие, скажу не хвалясь. Всех мы с мужем любим одинаково, а уж внуков - вдвойне!

Дети вместе - и душа на месте

Когда в семье есть ребятишки, то свой огород и живность в деревне необходимы. Титовы много лет держали подсобное хозяйство. Сейчас у супругов коров и курочек нет, но овощи, картошку сажают. Собирать урожай помогают ребята с семьями. Обе дочери Титовых - медицинские работники, с медициной связана и профессия старшего сына Антона. Средний, Алексей, трудится на нефтегазовом месторождении мастером. Младший, Саша, - строитель. Растут внуки, в которых бабушка и дедушка души не чают. Самому первому 23 года, он учится в аспирантуре вуза в Ульяновске. А совсем малышок - еще в пеленках.

- Радует, что дети наши дружат меж собой, - делится собеседница. - Нас не забывают, помогают, хоть я им говорю: мол, сами в ипотеках, какая тут помощь. Не слушают! Всегда что-то привозят, и мы с отцом заготовки, варенье, овощи передаем в Томск (иногда рыбу, если Паша поймает, он у нас рыболов и охотник). Только бы все были здоровы и счастливы, больше ничего не нужно!

Летом в саду Титовых - пестрый цветник. Однако больше всего хозяйке дома по душе скромные полевые цветы. «Мне муж с молодости дарит ромашки, гвоздички, - признается Бира Харисовна. - Поставишь в комнате - будто светлее становится!» И правда, букеты, собранные руками любимого человека, несут с собой свет и праздник. Счастлива та женщина, которой их преподносят всю жизнь.

Фото с официальной страницы администрации Верхнекетского района Томской области на сайте «Одноклассники»