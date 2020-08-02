Виктор Мумбер: «Нам есть чем порадовать томичей»

Многие полагают, что в ситуации пандемии больше всего повезло тем, кто живет вдалеке от крупных центров и больших тревог. Дескать, коронавирус туда не доберется... Александровский район Томской области - самый северный, вот мы и расспросили его главу о том, действительно ли повезло местным жителям и чем вообще живут окраины в непростые времена?

Конечно, 2020-й оказался для местных жителей, как и остальных россиян, полон сюрпризов. И если слишком теплую зиму и раннюю весну можно назвать подарком для северян, то пандемия и весь комплекс карантинных мер мало кого порадовали.

- Однако ответственность за качество и безопасность жизнедеятельности граждан с нас никто не снимал. Поэтому все усилия в этот период мы сосредоточили на обеспечении нормального функционирования объектов образования, здравоохранения и культуры, подготовке к отопительному сезону, участии во всех госпрограммах поддержки села, - рассказывает глава Александровского района Виктор Мумбер.

В комфорте жить не запретишь

Район участвует в нацпроекте по формированию комфортной городской среды, что позволяет направлять средства на облагораживание улиц. Так, в 2019 году был реализован проект по благоустройству сквера в центре села стоимостью 12 млн руб. Тогда же в районе приступили к проектированию парковой зоны села: это давнее пожелание жителей Александровского района, которое в ближайшее время сбудется. Проект стоимостью 37 млн 440 тыс. руб. готов. В 2020-м подрядчик приступил к его реализации, первоначально будет освоено 3,5 млн руб.

- По условиям соглашения, мы обустраиваем дороги с учетом всех современных специфик, то есть прокладываем ливневую канализацию, тротуары, подъездные пути, укладываем бордюрный камень. Дороги в селах должны быть не хуже, чем в городах, - поясняет Виктор Петрович. - При этом обращаем особое внимание на безопасность движения, что подразумевает создание новых пешеходных переходов и оборудование имеющихся - возле школы № 1, ДЮСШ, детсадов «Малышок» и «Теремок». На эти цели в текущем году направлено более трех миллионов рублей.

В 2020 году в Александровском стартовал масштабный проект по благоустройству парковой зоны.Фото: из открытых источников

В прошлом году Александровское подключилось к программе комплексного развития сельских территорий. Благодаря этому в 2020 году свыше 42 млн руб. направят на строительство станции обезжелезивания воды в районе улиц Мира и Майской. Работы здесь уже ведутся. Следующая задача - обеспечить водоснабжением улицы Пролетарскую и Багряную, где работы выполнены на 70%.

Глава района продолжает: «Мы подключились также к программе «Инициативное бюджетирование», в рамках которой благоустраиваем спортивно-игровые площадки. Первый «транш» в 1,5 млн руб. направим на устройство такого объекта в районе улицы Багряной, рядом с новой застройкой. А в деревне Ларино будет установлена детская площадка. Другой важный объект для Александровского - местный стадион. Стоимость работ составляет 49 млн руб., подрядчик из ТГАСУ на сегодня выполнил более 70% всего объема. Уже готовы баскетбольные и волейбольные площадки, обустраивается футбольное поле и беговые дорожки».

Как обычно, лето - время подготовки объектов образования к новому учебному году. В то же время все организации системы ЖКХ готовятся к зимнему периоду. По словам В. Мумбера, особое внимание власти уделяют объектам ЖКХ в тех населенных пунктах, где электроэнергия производится при помощи дизель-генераторов. Туда завозится дизельное топливо, а для производства тепловой энергии - уголь. Добавим, что для сел Новоникольское, Лукашкин Яр и Назино приобретено новое котловое оборудование: первых двух - дизель-генераторы, а для третьего - генератор.

Ставка на александровскую рыбу

Пятого июня в Александровском официально заработал новый цех по переработке речной рыбы. Открытие производства осуществил в дистанционном режиме губернатор Сергей Жвачкин. Завод сегодня производит 13 видов консервов и уже успел выпустить более 170 тысяч банок.

- Можем порадовать жителей области: первая поставка (50 тысяч банок консервов) уже отправлена для реализации в Томск, - говорит Виктор Мумбер. - В ближайшие дни консервы появятся на томских прилавках, есть договоренность с рядом магазинов Колпашевского рыбокомбината, которые также будут брать на реализацию нашу продукцию.

По отзывам покупателей, качество консервов отличное. Те, кто еще в советское время пробовал знаменитого александровского карася с гречневой кашей, говорят, что нынешние консервы не хуже. Многие особо выделяют ассортимент рыбы в томате. Кстати, качество консервов напрямую зависит от того, что рыба для них не замороженная, а свежая, только что выловленная.

Это и неудивительно: из всей ежегодно добываемой в регионе рыбы почти 40% приходится на долю Александровского района, ведь местные водоемы имеют огромные запасы уникальной рыбы. Так, в 2019 году в Томской области было поймано 3 900 тонн рыбы, при этом 1 344 кг выловили александровские рыбаки.

Руководство района делает все возможное, чтобы местные жители, занимаясь рыболовством, организовывали предприятия, закрепляя за собой водоемы. Сегодня у рыбаков появился выгодный покупатель в лице консервного завода.

- Тем, кто занимается рыболовецким бизнесом, мы помогаем льготами и компенсациями. Например, в селах, где электроэнергия производится дизель-генераторными подстанциями, стоимость энергии в 6-8 раз выше, чем в райцентре, поэтому мы восполняем предпринимателям затраты, - отмечает глава района. - Губернатор поручил нам разработать программу поддержки рыбной отрасли, чтобы обновить местный рыболовецкий флот. С 2020 года программа начала работать на условиях софинансирования. На эти цели мы направили 1,5 млн руб., десятая часть которых из бюджета района, остальные - средства области. Деньги направлены на обновление материальной базы рыбаков, покупку лодочных моторов и снастей. Субсидии распределяются между теми, кто ежегодно добывает более 50 тонн рыбы.

Поддержка - самая разносторонняя

Конечно, Александровский район славится не только рыболовами, но и охотниками. Увы, в нынешний весенний сезон из-за пандемии коронавируса всем пришлось повесить свои ружья на стенку. Однако ситуация не стала поводом для расцвета браконьерства, как опасались местные власти: люди осознали чрезвычайность принятых мер.

- Когда губернатор объявил об отмене охотничьего сезона из-за карантина, мы с содроганием подумали, что браконьеры начнут хозяйничать вопреки всем указам, - не скрывает Виктор Петрович. - Но оказалось, что люди отнеслись к этому с пониманием, отложив любимое занятие до лучших времен. С наступлением охотничьей поры в лесах и на водоемах царила тишина. Даже сопутствующих происшествий в виде палов травы и лесных пожаров нынче было значительно меньше...

Добавим, что серьезную помощь александровцам оказывают предприятия нефтегазового сектора, ведь немало месторождений и других объектов располагается на территории района, а местные жители составляют кадровый резерв отрасли. В частности, сейчас при поддержке газовиков реализуется проект газификации и водоснабжения всей южной части села Александровское. Это позволит обеспечить водой и газом до 40% жилья в райцентре. Пока здесь газифицировано лишь 35% жилого фонда, так что актуальность работ очевидна.

Столь же значимую поддержку территории оказывают предприятия нефтяного сектора. Ежегодно район получает десятки миллионов рублей на приобретение новых дизель-генераторов, ремонт школ и медпунктов, поддержку ветеранов и инвалидов, безопасность детей, реставрацию объектов культуры и т. д. И все это идет на благо жителей самого северного района.