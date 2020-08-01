Коронавирус в Томске, последние новости на 2 августа 2020 года: 60 новых заболевших, коэффициент распространения продолжает расти

На утро 2 августа в Томской области 4210 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 60 было выявлено вчера.

Из вновь заболевших COVID-19 у 19-ти признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония, у 29-ти инфекция протекает бессимптомно.

К сожалению, продолжает расти количество летальных исходов: вчера стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии достигло 37 человек.

- Смерть пациента от коронавируса наступила в результате крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, гипертонией, постинсультным состоянием и дыхательной недостаточностью, - прокомментировали в региональном оперштабе.

Статистика на утро 2 августа такая.Фото: из открытых источников

Из хороших новостей: контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 73-х томичей. На сегодняшний день уже победил «корону» 2724 жителя региона. В обсерваторах осталось всего 17 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, растет число свободных мест – сейчас их насчитывается 68,7% (вчера было 6%). Охват тестированием составляет 313,7 на 100 тысяч населения (вчера было 314). Коэффициент распространения инфекции продолжает расти - сейчас он равен 1,08. Напомним, его значение ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Он продлен до 31 августа включительно.