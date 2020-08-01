Упорство и азарт: как для томской сборной по бочча прошли месяцы самоизоляции

С 28 июля региональный оперштаб разрешил работу физкультурно-спортивным организациям, которые соответствуют санитарным требованиям. До этого на самоизоляции оказались все спортсмены, в том числе, сборная Томской области по бочча для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Пока ребята ждут открытия залов, мы попросили рассказать, как они тренировались в домашних условиях.

Бочча - это паралимпийский вид спорта, игра на точность с мячом, близкая к боулингу. Она предназначена для игроков с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. Специалисты считают, что регулярные занятия бочча положительно воздействуют на физическое и психологическое состояние игроков: так, они развивают точность, ловкость, координацию и помогают тактически мыслить.

В Томской области сборная по бочча для лиц с ПОДА появилась в 2017 году - тогда наши спортсмены начали завоевывать первые разряды. За три года ребята множество раз брали призовые места и кубки на различных соревнованиях высокого уровня. Сейчас в нашей сборной семь участников, и четверо из них входят в топ-20 лучших спортсменов этого вида спорта в России - Иван Мурашев (он также входит в резервный состав сборной страны по бочча), Софья Клепцына, Софья Бабкина и Денис Чевелев.

После открытия зала сборная начнет готовиться к всероссийским соревнованиям.Фото: из открытых источников

Расстраиваться было некогда

Обычные тренировки команды проходили в двух томских залах - спорткомплексе «Юпитер» и учебно-спортивном центре им. Шевелева. Здесь они занимались по три часа, пять-шесть дней в неделю. Также у них всегда были часовые тренировки дома для самоконтроля. Когда в регионе временно закрылись спортивные залы, продолжительность занятий, по словам тренера команды, сократилась до часа-двух.

- Нельзя сказать, что полноценные тренировки по бочча можно проводить дома. Все же размер корта - 12 на 6 метров. В основном ребята занимались общей физической подготовкой. Если дома хватало расстояния, то отрабатывали броски. При этом у большинства спортсменов была большая нагрузка по дистанционному обучению. Мы это учитывали и составляли такие планы тренировок, чтобы спорт и учеба друг другу не помешали. Когда они сдали экзамены, стало легче, - рассказывает главный тренер сборной Олег Шарепа.

Капитан команды Софья Бабкина говорит, для нее не представляло большой сложности совмещать дистанционно и учебу, и тренировки, поскольку «все было под рукой». И она смогла тренироваться примерно столько же часов, сколько в зале.

- У меня мотивация на занятия не терялась, рвение сохранилось такое же, а времени уделяла, возможно, только на полчаса-час меньше обычного. Но не хватало азарта соревнований. С каждым выездом он увеличивается по нарастающей, - поделилась Софья, чьи самые первые соревнования были на везение успешными: до них она занималась бочча всего два месяца.

Дистанционными тренировками занимались и ребята из подготовительной группы, возраст которых 14-15 лет. К ним предъявлялось меньше требований, чем к основным членам сборной, но они также поддерживали себя в форме и оставались на связи с тренером.

Если дома хватало расстояния, то ребята отрабатывали броски.Фото: из открытых источников

- Несмотря на изоляцию, вызванную пандемией, нам нужно готовиться, поскольку в дальнейшем соревнования будут продолжаться. Спорт остается спортом, - продолжает Олег. - Ребятам некогда было расстраиваться - нужно было стремиться сохранить форму. Они показали себя на отлично!

К примеру, Иван Мурашев снял серию видеороликов, где показал свои тренировки дома, в том числе те, где ему помогали члены семьи. В одном из видео он сбил мяч с головы брата, не задев его, а в другом также точно сбивал мячи с бутылок. Другая спортсменка, Софья Клепцына, не только находила время на тренировки, но и успела победить в конкурсе по рисованию.

- Сейчас им нужно скорее адаптироваться к корту. Понятно ведь, что ни у кого из ребят дома таких помещений не было. Сориентировать себя на большой площадке даже с устойчивыми навыками броска - это достаточно сложно. Но у них большой опыт, думаю, две-три недели хватит, чтобы вернуться к прежнему уровню, - считает Олег Шарепа.

В 2020 году уже не будут проводиться международные соревнования по бочча, что немного расстроило планы команды. Однако пока не отменили два других крупных мероприятия - Кубок и Чемпионат России, к которым после открытия зала и начнет готовиться томская сборная.