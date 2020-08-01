Что изменится в Томске с 1 августа 2020 года: доплаты на маски, пересчет пенсий, новые тарифы ОСАГО, зарубежные полеты

Каждый календарный месяц привносит в жизнь россиян очередные изменения – нормативные, законодательные, тарифные. Но прежде чем рассказать об августовских новациях, напомним, чего жителям Томской области точно не стоит ожидать в ближайшее время.

Вчера губернатор Сергей Жвачкин принял решение продлить до 31 августа режим ограничений, введенный в регионе в связи с угрозой коронавируса. Значит, как минимум месяц не стоит ожидать отмены обязательного масочного режима, а также самоизоляции для томичей из группы риска. Возможно, через какое-то время откроются санатории и учреждения отдыха, но все массовые мероприятия, включая международный фестиваль «Праздник Топора», до осени однозначно будут запрещены.

В Томской области режим «ковидных» ограничений сохранится до осени.Фото: из открытых источников

Кое-какие подвижки, конечно, происходят. Так, накануне после долгого простоя в регионе стали открываться музеи; с 3 августа возобновляют работу в очном режиме муниципальные библиотеки Томска.

И, к счастью, не все перемены связаны с пандемией – хотя это обстоятельство еще долго будет влиять на ход нашей жизни.

Международные рейсы возобновляются

Россия постепенно возобновляет международное авиасообщение. С 1 августа перелеты начнутся из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Уже сегодня самолет авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула приземлился в 01:03 мск в аэропорту Внуково. Как сообщает ТАСС, это первый международный регулярный рейс, совершенный после открытия границ.

Ожидается, что в середине месяца все международные аэропорты страны будут возить туристов по зарубежным направлениям. Пока отправиться можно будет только в Великобританию и Турцию (сначала в Анкару и Стамбул, а позднее в Бодрум, Анталью и Даламан), а также в Танзанию. Постепенно список стран вылета будет расширяться. Впрочем, возобновление авиасообщения с другими государствами не означает восстановления международного туризма. Для этого нужно дождаться разрешения Ростуризма, а пока в стране действует распоряжение ведомства об отмене поездок.

Сторонникам традиционного отдыха открыт воздушный путь в Турцию, а любителям экзотики – в Танзанию.Фото: из открытых источников

Маски для бизнеса – за счет субсидий

До 15 августа включительно бизнес может подать заявку на субсидию в размере 15 тыс. руб. плюс 6,5 тыс. руб. на каждого сотрудника (с учетом численности на май 2020 года) на меры по профилактике COVID-19. Эти деньги частично позволят покрыть расходы на покупку медицинских масок, перчаток, градусников, средств дезинфекции с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Субсидия доступна МСП в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и допобразования, а также социально ориентированным НКО. Заявления подаются по почте, через личный кабинет налогоплательщика или на сайте ФНС России. Среди требований – недоимка по налогам и страховым взносам не должна была превышать 3 тыс. руб. на 1 июня.

Бизнес еще может подать заявку на субсидию, чтобы покрыть расходы на меры профилактики.Фото: из открытых источников

Пенсии для работающих пересчитают

С начала августа Пенсионный фонд РФ проведет ежегодный перерасчет пенсий для тех, кто продолжает работать. Выплаты будут скорректированы с учетом страховых взносов, поступивших из их зарплаты. Процедура проводится в беззаявительном порядке, то есть пересчитать размер выплат в ПФР должны автоматически.

Ежегодно пенсии увеличиваются не более чем на три пенсионных балла. В этом году стоимость одного балла составляет 93 руб., а максимальная прибавка к выплате, соответственно, – 279 руб. Всего в 2019 году было около 14 млн работающих пенсионеров, размер фиксированной ежемесячной выплаты для них составляет 5,6 тыс. руб.

Также с 1 августа вырастет накопительная пенсия – она увеличится на 9,13%; повышение коснется 80 тыс. пенсионеров. Наконец, на 7,99% вырастут выплаты, которые получают участники программы софинансирования пенсионных накоплений в виде срочных выплат (в среднем по стране эта сумма составляет около 956 руб. в месяц).

Работающие пенсионеры получат прибавку, хотя на их бюджет она не особо повлияет.Фото: из открытых источников

Электронные кошельки: только через счет

С 3 августа запрещается анонимное пополнение электронных кошельков. Так, клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещено для противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что пользователь прошел идентификацию и что известен источник происхождения этих денег. Таким образом, если владельца заподозрят в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован.

Пользователям электронных кошельков придется «открыть личико» перед банками.Фото: из открытых источников

Студентам-иностранцам патент не нужен

С 5 августа иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время. Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с ними можно будет без специальных разрешений и патентов на работу. Потребуется только справка из учебного заведения, подтверждающая факт обучения иностранца в России. Сразу после прекращения обучения договор должен быть расторгнут.

В томских вузах, например, иностранные студенты имеют возможность работать в университетском кампусе, в лабораториях и т. д. Некоторые во время каникул также трудятся в студенческих отрядах.

Иностранные студенты теперь смогут подрабатывать без оформления патента.Фото: из открытых источников

При ликвидации организации – три зарплаты

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы.

Поправки в Трудовой кодекс РФ предусматривают, что все выплаты работникам должны быть произведены до завершения ликвидации организации, поясняет Минтруд. Выплаты могут продолжаться в течение трех месяцев. В этот период граждане не будут получать пособие по безработице, но затем, если не смогут найти себе новую работу и получат статус безработного, им начислят пособие по безработице. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся.

Для опытных водителей тариф дешевле

Ближе к концу месяца вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, по которым у страховщиков появляется возможность назначать тариф персонально каждому водителю. Одновременно с этим начинает действовать указание Центробанка, расширяющее тарифный коридор, и пересматриваются коэффициенты, в том числе возраст-стаж. Для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет.

Сейчас страховщик назначает тариф для всего региона. И что лихач, что осторожный водитель платят одинаково в зависимости от аварийной ситуации по области в целом. После 24 августа каждый будет отвечать и платить только за себя. Если человек грубо нарушает правила, страховщик назначит ему тариф по повышенной планке. Если водитель аккуратный – максимально снизит для него тариф. Соответственно, расширяется и тарифный коридор.

При этом страховщики должны четко указать на своих сайтах, какие факторы они закладывают в расчет тарифа, и подтвердить актуарными расчетами, что они действительно влияют на аварийность. Один из них – количество грубых нарушений. Правда, учитываются только те нарушения, которые выявлены на дорогах непосредственно инспекторами ДПС; те, что выявлены с помощью камер автофиксации, на размер тарифа не повлияют.