2020-07-31T12:19:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 1 августа 2020 года: число заболевших и выздоровевших за сутки практически одинаково, из-за пандемии стало меньше фальшивых купюр

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 1 августа 2020 года
Алиса Селезнева
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Пандемия постепенно отступает, но медленнее чем бы хотелось медикам и томичам.Пандемия постепенно отступает, но медленнее чем бы хотелось медикам и томичам.Фото: из открытых источников
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На утро 1 августа в Томской области зафиксировано 4150 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 59 новых были выявлены вчера.

Из вновь заболевших COVID-19 у 30-ти признаки ОРВИ, у 10-ти пневмония, у 19-ти инфекция протекает бессимптомно.

К сожалению, продолжает расти количество летальных исходов: вчера стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, имевших подтвержденный COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии достигло 36 человек.

-Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у одного из умерших был диабет, у другого – хроническая болезнь почек и гипертония. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом, сердечно-легочной недостаточностью, - прокомментировали в региональном оперштабе.

На утро 1 августа последние данные таковы. Фото: из открытых источников

На утро 1 августа последние данные таковы.Фото: из открытых источников

Из хороших новостей: контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 58 томичей. На сегодняшний день уже победил «корону» 2651 житель региона. В обсерваторах осталось всего 26 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, растет число свободных мест – сейчас их насчитывается 68,4% (вчера было 67%). Охват тестированием составляет 314 на 100 тысяч населения (вчера было 300). Коэффициент распространения инфекции продолжает расти -сейчас он равен 1,07. Напомним, его значение ниже единицы, необходимо для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Вчера губернатор Томской области продлил его действие до 31 августа включительно.

Меньше «кэша» - меньше фальшивок

За первое полугодие 2020 года в томском банковском секторе эксперты выявили 30 поддельных купюр на сумму 133 тысячи рублей. По-прежнему основную долю составляют фальшивки крупных номиналов: 5000 рублей (25 подделок), 2000 рублей (3 подделки) и две банкноты – по 1000 рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Также отмечается, что количество «фальшивок» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года значительно сократилось: в прошлом году подделок было выявлено 45.

- Снижение количества фальшивок может быть связано с тем, что в период пандемии оборот наличных денег несколько сократился. Подделки оказываются в банках, как правило, с выручкой бизнеса, а в этом году ее поступает меньше по причине закрытия большинства торговых точек и предприятий сервиса, – пояснила руководитель Отделения Томск Банка России Елена Петроченко.

Из-за пандемии снизился оборот наличных денег, а вместе с ним и число поддельных купюр. Фото: из открытых источников

Из-за пандемии снизился оборот наличных денег, а вместе с ним и число поддельных купюр.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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