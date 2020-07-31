2020-07-31T07:37:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима повышенной готовности в Томской области 2020 в связи с коронавирусом: ограничения останутся в силе до 31 августа

Распоряжение об этом сегодня подписал губернатор региона Сергей Жвачкин
Алиса Селезнева
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Губернатор продлил режим повышенной готовности до 31 августа.Губернатор продлил режим повышенной готовности до 31 августа.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 31 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, принял решение продлить в регионе действующий режим ограничений до осени. Напомним, впервые данный режим, накладывающий ограничения на работу сферы услуг и запрет на проведение массовых мероприятий, был введен 18 марта. Затем он несколько раз продлевался. Последний раз власти пролонгировали его 10 июля - на срок до 1 августа, то есть до завтрашнего дня.

Подписав распоряжение о продлении режима, глава региона обосновал свою позицию в обращении к томичам, опубликованном на сайте областной администрации.

Пока нет вакцины – носим маски

- Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений. Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не повторять их. Пока нет вакцины, главное лекарство от болезни – это наше ответственное поведение, - подчеркнул губернатор Томской области.

Пока не будет вакцины- томичам придется ходить в масках. Фото: из открытых источников

Пока не будет вакцины- томичам придется ходить в масках.Фото: из открытых источников

При этом он отметил, что регион максимально открыл учреждения сферы услуг, чья деятельность была остановлена из-за коронавирусной эпидемии.

- Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения, с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований. Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль «Праздник Топора». Нам нужно максимально подготовиться к осенне-зимнему эпидсезону, когда к коронавирусу добавятся сезонные инфекции ОРВИ и гриппа, - убежден руководитель области.

"Праздника топора" в этом году точно не будет. Фото: из открытых источников

"Праздника топора" в этом году точно не будет.Фото: из открытых источников

Отметим, что помимо летних веранд и спортивных учреждений, в регионе также на днях разрешили работать музеям, зоопаркам, паркам аттракционов, библиотекам.

Успокаиваться рано

Сергей Жвачкин также распорядился до окончания эпидемии сохранить работу всех респираторных госпиталей, деятельность обсерваторов, развернутых под Томском, наращивать приобретение нового медицинского оборудования, активно продолжать тестирование и начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа, которая стартуент в сентябре.

-Успокаиваться самим и успокаивать других рано, мы должны победить в войне с эпидемией, сохранив здоровье и жизнь людей, - резюмировал глава региона.

Напомним, по данным на утро 31 июля в Томской области зафиксирован 4091 случай заражения коронавирусом, 34 жителя региона скончались, 2593 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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