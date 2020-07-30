Коронавирус в Томске, последние новости на 31 июля 2020 года: медики будут помогать переболевшим в онлайне, эпидбюро СибГМУ закрывается

На утро 31 июля в Томской области зафиксирован 4091 случай заражения коронавирусной инфекцией. 51 из них был выявлен вчера.

У 17-ти из новых заразившихся инфекция протекает бессимптомно, у 21-го человека имеются признаки ОРВИ, у 13-ти диагностирована пневмония.

К сожалению, продолжает расти количество летальных исходов: вчера стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии достигло 34 человек.

- Смерть пациента наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком, - прокомментировали представители регионального оперштаба.

Данные на утро 31 июля.Фото: из открытых источников

Из хороших новостей: контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 49 томичей. На сегодняшний день уже победили «корону» 2593 жителя региона. Также в коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, растет число свободных мест – сейчас их насчитывается 67,1% ( позавчера было 65%). Охват тестированием составляет 300 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Однако коэффициент распространения инфекции снова пошел в рост и превысил единицу. Сейчас он равен 1,04. Напомним, на протяжении предыдущих пяти дней он был ниже единицы, необходимой для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Данный режим действует в Томской области до 1 августа. Будет ли он продлен – узнаем в ближайшее время.

Реабилитация на дому

Начиная с 31 июля, еженедельно по пятницам,в Instagram томской больницы №2 будут проходить онлайн-встречи для томичей, переболевших COVID-19.

- Пациенты после перенесенной новой коронавирусной инфекции нуждаются как в физической, так и в психологической реабилитации. Многие из них сталкиваются с одышкой, физической слабостью, ухудшением внимания, памяти, сна. Мы расскажем, в каких случаях можно самостоятельно справиться с такими последствиями заболеваниями, а в каких необходима помощь специалистов, - пояснила заведующая стационаром на дому для лечения пациентов с COVID-19 Анна Агашева. Она также добавила, что после нормализации эпидобстановки такие занятия планируется проводить очно с приглашением специалистов из смежных сфер - врачей ЛФК, психологов, неврологов. Стационар на дому для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на базе больницы №2 Томска был открыт 17 июня.

Эпидбюро сворачивает работу

С 1 августа эпидемиологическое бюро СибГМУ завершает свою работу.

«Эпидемия пошла на спад, что позволило вернуть работу соответствующих служб в привычное русло. Огромное спасибо студентам, ординаторам и выпускникам нашего университета, которые откликнулись и честно работали все это время, – сообщила ректор медуниверситета Ольга Кобякова в своем телеграм- канале.

Всего в бюро посменно работало 40 человек, которые установили почти 7 тысяч лиц, контактных с больными COVID-19. Своевременное выявление бессимптомных пациентов позволило затормозить темпы распространения инфекции в регионе.