Уж мыться невтерпеж: жители Томска вновь возмущаются отсутствием горячей воды

Лето пошло на убыль. Томские власти изо всех сил активизируют подготовку к предстоящей зиме. Тем временем все громче звучат жалобы горожан на отключения горячей воды с превышением всех мыслимых сроков. Только успокоились обитатели Каштака, зато с конца июня не могут дождаться «потепления» жильцы многоэтажки по улице Кулагина, с начала июля – по проспекту Фрунзе... Адреса можно множить.

Времени остается немного

Например, входит в этот список микрорайон вокруг Телецентра, где уже не чают дождаться окончания ремонта теплосетей. Сегодня мэр Томска Иван Кляйн вновь напомнил об этих проблемах на штабе по подготовке к отопительному сезону.

– Позади два летних месяца. Времени остается не так много, – констатировал градоначальник. – К 1 сентября мы должны полностью завершить подготовку учреждений социальной сферы и жилого фонда к подаче тепла и горячей воды. Конечно, у нас есть ряд объектов, где идет плановая реконструкция сетей. Так, в этом году мы заменяем большой узел муниципальных сетей в районе Телецентра. Это старые сети – наследство «Сибкабеля», где ремонт не проводился с 1970-х годов. По контракту стоят даты завершения работ 15 сентября. Тем не менее, я прошу подрядчиков по возможности сокращать этот срок и возобновить подачу ГВС к 1 сентября. То же самое касается работ, которые выполняются ресурсоснабжающими компаниями в рамках ваших бюджетов и за счет инвестпрограмм.

Градоначальник разбирается с коммунальными проблемами не только в тиши кабинетаФото: из открытых источников

Вот и реконструкцию теплосетей на пересечении ул. Герцена и пр. Комсомольского ресурсоснабжающая компания планирует завершить только к 25-28 августа. В целом, по информации пресс-службы мэрии, подача горячего водоснабжения в Томске на сегодняшний день возобновлена в 1 516 многоквартирных домах – это всего 54% от общего жилфонда. Сроки ремонтных работ (официально) превышены по 82 адресам.З

Нельзя не признать, что фронт работ у энергетиков и коммунальщиков действительно велик.Фото: из открытых источников

аммэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев доложил, что на сегодняшний день на участке реконструкции муниципальных сетей в районе Телецентра выполнено 70% работ. По его словам, здесь работают подрядчик АО «ТомскРТС» и ЗАО «СМП-95». В срок до 10 августа планируется подать ГВС примерно в 60% домов этого микрорайона... Напрашивается вопрос: остальным-то сколько терпеть?

Шутки в сторону, господа

Выступая на штабе, Иван Григорьевич справедливо напомнил, что «в наших широтах климат – вещь непредсказуемая». Еще более решительно высказался в минувший понедельник губернатор Сергей Жвачкин, потребовав от энергетиков и коммунальщиков ускорить завершение сезонного ремонта на теплосетях и объектах водоснабжения Томска.

Глава региона, напомним, в выходные объехал областной центр, убедился, что весь Томск в ремонте, но увиденным остался недоволен: «Безусловно, ремонтировать надо, в Сибири с зимой не шутят. Но на большинстве объектов бригад нет!»...

Ямы, трубы, тишина: видимо, такую картину наблюдал губернатор в поездке по городу.Фото: из открытых источников

Хочется верить, что недовольство губернатора все же подстегнуло нерадивых коммунальщиков. Но, возможно, более действенным окажется вмешательство прокуратуры города Томска.

На днях по результатам проверки обоснованности длительного отключения горячей воды в жилых домах надзорное ведомство внесло представление руководителю АО «ТомскРТС». Кроме того, в отношении ресурсоснабжающей организации и ряда управляющих компаний возбуждены административные дела.

Как сообщил vtomske.ru со ссылкой на представителя региональной прокуратуры, «по итогам проверки правомерности отключения горячего водоснабжения в домах томичей в процессе ремонта теплосетей более чем на 14 дней прокуратура Томска пришла к выводу, что «ТомскРТС» нарушает предельный срок отключения ГВС».

...Если отбросить бюрократические формулировки, может показаться, что вот-вот справедливость восторжествует, а из давно охладевших кранов потечет, наконец, горячая вода. Только административное разбирательство может тянуться месяцами. А мыться горожанам хочется прямо сейчас.