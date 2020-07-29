Коронавирус в Томске, последние новости на 30 июля 2020 года: 189 тяжелых COVID-пациентов доставлено санбтортами в столицу области

На утро 30 июля в Томской области зафиксировано 4040 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 61 был выявлен вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 27-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 29-ти выражены признаки ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония. . К сожалению, вчера стало известно о смерти от коронавируса еще двух жителей Томской области. Таким образом, число жертв пандемии достигло 33 человек.

- Скончавшиеся за минувшие сутки пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям. У обоих инфекция осложнялись крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии и респираторным дистресс-синдромом, - прокомментировали представители регионального оперштаба.

На утро 30 июля данные такие.Фото: из открытых источников

Из позитивных новостей: контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 60 томичей. На сегодняшний день уже победили «корону» 2544 жителя региона.

Уменьшается число постояльцев в обсерваторах, развернутых под Томском: на карантине в них сейчас находятся всего 26 человек (пару дней назад было 36) . В коечном фонде, развернутом в Томской области для лечения коронавирусных пациентов, на сегодня насчитывается 66,2% свободных мест. Охват тестированием составляет - 297 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Однако коэффициент распространения инфекции снова пошел в рост и превысил единицу. Сейчас он равен 1,03. Напомним, на протяжении предыдущих пяти дней он был ниже единицы, необходимой для снятия большинства ограничений режима повышенной готовности. Данный режим действует в Томской области до 1 августа. Будет ли он продлен – узнаем совсем скоро.

Современные технологии для борьбы с «короной»

С начала 2020 года специалисты ситуационного центра Томской областной клинической больницы провели 1487 телемедицинских консультаций с коллегами из медучреждений региона.

– Каждая третья телемедицинская консультация касалась тактики лечения больных пульмонологического профиля.– сообщила заведующая ситуационным центром ОКБ Неля Сеченова.

После изучения историй болезни, поступающих по закрытому каналу, специалисты ситуационного центра ОКБ оценивают состояние пациентов и в случае необходимости корректируют план лечения. Если есть показания для госпитализации больного в специализированное медучреждение областного центра, принимается решение о его эвакуации. Всего в 2020 году санитарная авиация доставила из районов в Томск 189 пациентов с тяжелым течением пневмонии и COVID-19.