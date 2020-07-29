Корпуса надежды: в Томской области на возведение двух самых крупных соцобъектов направят почти 4,5 млрд рублей

Почти четыре с половиной миллиарда рублей: таких затрат потребует возведение двух крупнейших объектов, которые строятся в регионе в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Вчера заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто проверил, как идут работы на площадках.

Доминанта Северного медгородка

Хирургический корпус областного онкодиспансера – самый большой социальный объект в регионе: вице-губернатор вновь акцентировал на этом внимание журналистов. Его площадь – 18 тыс. кв. метров, а общая стоимость составит 3,9 млрд рублей (больше половины суммы придется на уникальное медоборудование). Кстати, это примерно в два раза больше, чем стоимость дорожной развязки, строящейся на Богашевском тракте.

Здание возводится на территории возле Томской областной клинической больницы, где формируется Северный медицинский городок. Ввод нового учреждения в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Рабочие уже выложили 1,6 тыс. кубометров кирпичной кладки и залили 7,2 тыс. «кубов» бетона.Фото: Антонина Ленская

Аукцион на строительство в рамках нацпроекта «Здравоохранение» стоимостью 1,3 млрд рублей выиграло ЗАО «Строительное управление ТДСК», осенью 2019-го начались работы. На сегодняшний день на объекте залито 7,2 тыс. кубометров бетона, выложено 1,6 тыс. «кубов» кирпичной кладки. Рабочие завершили заливку девятого, самого верхнего «жилого» этажа и приступили к сооружению этажа технического.

На момент объезда на стройплощадке было занято более 80 человек, включая специалистов СУ ТДСК и субподрядчиков. Одновременно ведутся работы по возведению стен, по монтажу вентиляции и электрики. «Сейчас важно максимально синхронизировать процессы. Поставлена задача к середине сентября выполнить тепловой контур и подключить здание к теплу, чтобы было комфортно работать», – пояснил замгубернатора.

При всей масштабности проекта сейчас, в конце июля, работы на объекте выполнены без малого на 20%. Евгений Паршуто не скрывает: «Это немного по объемам, но объект очень сложный, особенно заходили на него тяжело. Контракт был отыгран в апреле прошлого года, а реально строители зашли на площадку только в октябре: это было связано с дополнительными геологическими изысканиями и сложностью производства работ. Но сейчас генподрядчик «выровнялся»…

Объезд проходил при участии журналистов – и с соблюдением мер профилактики коронавируса.Фото: Антонина Ленская

После небольшого совещания на верхнем этаже строящегося здания (заметим, до установки лифтов еще далеко), замгубернатора рассказал журналистам, каков будет внешний облик хирургического корпуса онкодиспансера.

Облицовку решено выполнить в том же стиле, что и фасад уже действующего радиологического каньона. Изначально в проекте был заложен кассетный сайдинг, но такой стандартный вариант власти не устроил, поскольку новый корпус фактически станет доминантой Северного медгородка. «А в перспективе мы посмотрим по другим объектам, которые здесь нужно капитально отремонтировать, чтобы все они были в едином фирменном стиле», – добавил Евгений Валерьянович.

Когда здание будет сдано, его оборудуют высокотехнологичным оборудованием – рентгеновскими аппаратами, маммографами, аппаратами УЗИ, реанимационной аппаратурой, включая ИВЛ. Ожидается, что со сдачей корпуса в регионе будет закрыта потребность в хирургических койках для томичей с онкологическими заболеваниям.

С полным комплексом обслуживания

Строительство новых корпусов дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Итатка (Томский район) стало возможным благодаря другому нацпроекту – «Демография». На возведение двух зданий на 70 и 100 мест с теплым переходом из бюджетов всех уровней выделено 549,3 млн рублей.

Подрядчик – им также выступает ЗАО «СУ ТДСК» – планирует завершить работы до конца текущего года. Строители, которых сейчас на объекте около 60 человек, продолжают внутреннюю отделку помещений: шпаклюют стены, укладывают кафельную плитку, готовят потолки к установке светильников, выравнивают полы. Уже завершается обустройство входных групп.

Новые корпуса дома-интерната в селе Итатка строятся в рамках нацпроекта «Демография».фото:Евгений ТамбовцевюФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сдача в эксплуатацию новых корпусов дома-интерната позволит оказать квалифицированную помощь 170 людям, нуждающимся в опеке государства. Ведущий инженер ОГКУ «Облстройзаказчик», куратор объекта Ольга Доронина рассказала: «Для проживающих будет представлен полный комплекс обслуживания, который включает в себя столовую, библиотеку, актовый и спортивный залы, парикмахерскую, медкабинет и другие помещения. Жилые комнаты, каждая из которых рассчитана на четыре человека, располагаются в одной стороне здания, помещения общего пользования – в другой».

Первый этаж в обоих корпусах предусмотрен для «лежачих» пациентов, второй – для инвалидов-колясочников, третий – для тех, кто может свободно передвигаться. Между прочим, по словам куратора, на каждого постояльца в штате предусмотрено два сотрудника.

Комфортные условия будут созданы для 170 престарелых граждан и инвалидов, нуждающихся в опеке.фото: Евгений Тамбовцев.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прилегающая территория тоже преобразится: уже забетонировано более 4 тыс. кв. метров проездов, установлены бордюры, продолжается обустройство пешеходных дорожек. Завершить благоустройство планируется в августе, а пока Евгений Паршуто поручил продумать варианты раскладки цветной плитки и, если понадобится, привлечь к этому специалистов Центра развития городской среды.

Постройкой корпусов в Итатке дело не ограничится, отметил вице-губернатор. На следующий год там намечено строительство газовой котельной и очистных сооружений, а полная сдача объекта с инженерной инфраструктурой запланирована на второе полугодие 2021-го.