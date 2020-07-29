Васюганские болота: почему они важны и как томичи собираются их осваивать

Сегодня, 29 июля, Агентство стратегических инициатив подвело результаты конкурса проектов по развитию экотуризма в России. И несмотря на то, что наш проект в этот раз не победил, мы хотим рассказать о разработке, которую представила Томская область. Посвящена она знаменитым Васюганским болотам.

Идею создания туристско-рекреационного кластера на территории Бакчарского района выдвинули государственный природный заповедник «Васюганский», областной комитет по развитию внутреннего и въездного туризма и проектный офис «Креативные индустрии и туризм».

Пока до Васюганья можно добраться только на внедорожнике.Фото: из открытых источников

Васюганские болота - это самая крупная болотная система в мире и уникальный природный памятник, являющийся кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.. Максимальная их протяженность с запада на восток — 573 км, с севера на юг — 320 км. Это больше площади Швейцарии, Дании, Эстонии и в четыре раза больше Люксембурга!

Более половины территории болот находится в Томской области, остальные участки в Омской,Новосибирской областях и в ХМАО.

Общая площадь туристско-рекреационного кластера, который предполагается создать на Васюганских болотах в Бакчарском районе, составит более 880 тысяч гектаров - это около 14% территории болотной системы.

Идеологи проекта собираются открыть там визит-центр, обновить объекты гостеприимства, перестроить парк семейного отдыха и музейный комплекс, создать «Школу эковолонтеров» и обустроить настильные экологические тропы.

- Экологический туризм предполагает посещение природы, в основном, национальных парков. Важной частью такого туризма является экопросвещение. Так, во время путешествия люди должны знакомиться с природой и понимать, насколько она важна. Через свой опыт туристы начинают стремиться к сохранению окружающей среды, развивают свои экологические привычки, - рассказала Анастасия Чертовских, администратор проектного офиса «Креативные индустрии и туризм».

Чем важно Васюганское болото?

Во-первых, размер территории Васюганья позволяет ему влиять на климат: болото выступает в роли охладителя атмосферы. В Томской области без него летом было бы жарче, а зимой холоднее. Если его высушить, то сначала уменьшится количество дождей, потом начнутся засухи, а обезвоженные деревья легко уничтожит лесной пожар.

Также болото является источником пресной воды в регионе. Здесь расположены около 800 тысяч небольших озер и берут начало множество таежных рек: Васюган, Демьянка, Икса, Каргат, Кёнга, Нюролька, Малый Тартас,Тартас, Малый Юган, Омь, Парабель, Парбиг.

Из васюганских трав изготавливают лечебные сборы, а местные жители во многом обеспечивают себя с помощью сбора дикоросов: болото богато на ягоды и кедровые шишки.

Полезными свойствами обладают и мхи этой местности (кстати, в годы Великой Отечественной войны им лечили солдатские раны). На Васюгане можно найти редкие и краснокнижные виды мхов. Некоторые из них изучены не до конца, поскольку труднодоступны. Но наиболее важную роль эти растения играют в процессе образования торфа - горючего полезного ископаемого.

Нелишне напомнить, что путешественники могут встретить на Васюганских болотах не менее 160 видов птиц, при этом 37 из них включены в Красную книгу Томской области. Однако одну маленькую птичку, тонкоклювого кроншнепа, обитающую на болотах, последний раз видели в тех местах только в 1939 году!

Местные жители во многом обеспечивают себя с помощью сбора дикоросов.Фото: из открытых источников

Как будет меняться заповедник

Сейчас заповедник нигде не начинается. Для него нужна входная группа - это условные ворота, где стартует тот или иной маршрут, стоят стенды со схемой тропы и другой полезной информацией. А на базе Бакчарского краеведческого музея планируется организовать визит-центр. Помимо проведения экскурсий, здесь будут реализовываться просветительские и образовательные проекты, для которых привлекут местных краеведов и педагогов.

- Трудность в том, что между границами самого заповедника и села Бакчар лежит 90 километров земель лесного фонда. И добраться туда пока можно только на внедорожнике. Потенциально можно устроить водные маршруты по рекам, а также вертолетные поездки, в качестве лакшери-варианта. Но до Бакчар идет нормальная дорога, и там уже есть, чем заняться, - считает собеседница.

В селе Полынянка, недалеко от райцентра, организована научная база, а рядом с селом находится Бакчарское болото, одно из образований Васюганского. При научной базе Полынянки существует экологический маршрут, который также войдет в состав туристско-рекреационного кластера.

Конечно, все это пока в основном планы. Но энтузиасты васюганского проекта уверены, что развитие этого далекого от проезжих дорог края будет продолжаться. Вне зависимости от того, прошла ли томская разработка в финал федерального экотуристического конкурса.