Томичи смогут увидеть звуки и услышать цвета

Кандинского называют «пионером абстракции». На самом деле, в этом направлении он шел рука об руку к Мондрианом, Малевичем, Пикабия и другими. Фото: Комсомольская правда

В декабре в областном Художественном музее открылась уникальная выставка «Цветозвуки».

Она представляет собой творчество абстракциониста Василия Кандинского. У художника была синестезия - особая форма восприятия мира, когда раздражение одних органов чувств вызывает ощущения, характерные для других. Например, синестетик «слышит цвета», «видит звуки».

Экспозиция прибыла в Томск из Санкт-Петербурга. Его картины находятся в музеях по всему миру, а творческое наследие стоит на аукционах миллионы долларов.

Посетители могут полностью погрузиться в историю становления абстракционизма. Такую уникальную возможность дает мультимедиа-зона, в которой оживут и зазвучат цвета и формы авторства.

Кандинский был сторонником теории взаимодействия и объединения различных видов искусства. Он играл на фортепиано и виолончели, обожал театр и мечтал соединить цвет, музыку и сцену. Даже названия его работ звучали по-музыкальному — «композиции» и «импровизации»

На выставке представлены редкие графические произведения художника из серий Xylographies, Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также красочные литографии разных лет. Часть графики была издана после смерти художника.

«Желтое-красное-синее» (слева), «Многоцветие в треугольнике» (справа). Фото: Комсомольская правда

«Желтое-красное-синее» (слева), «Многоцветие в треугольнике» (справа). Фото: Комсомольская правда

«Впечатление V» (слева), «Лирическое» (справа). Фото: Комсомольская правда

Мультимедиа-зона, в которой оживают цвета. Фото: Комсомольская правда

Выставка пройдет с 05.12.2020 - 14.02.2021 года.