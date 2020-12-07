Больше, чем в Амазонке: в томской рыбе обнаружили высокое содержание микропластика

Исследователи ТГУ проверили речные рыбы на наличие микропластика в пресной воде Томска. Фото: из открытых источников

Биологи ТГУ впервые в России проверили, сколько микропластика содержится в речных рыбах, обитающих в Томи в черте города. Количество микропластика оказалось выше, чем в других реках мира, в том числе в Амазонке, — сообщила пресс-служба ТГУ.

Ученые проанализировали содержание микропластика в партии рыбы ельцов, выловленной из Томи в черте города. В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов. По словам ученых, это значительно больше, чем концентрация микропластика в пресноводных реках, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган.

Биологи нашли в каждой особи даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов Фото: Пресс-служба ТГУ

«В мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны. На пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания. В России эта проблема пока остаётся неизученной, но есть основания предполагать, что ситуация с загрязнением в РФ обстоит не лучше, чем в других странах», – говорит руководитель проекта, зав. лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк.

Уточняется, что находки, извлечённые из пищевого тракта ельца, имеют разный размер и форму: 70 процентов – фрагменты, 16 процентов – сферы, по 7 процентов приходится на пленки и волокна. Размер частиц варьируется от малых 0,15 мм и менее (они составили 80 процентов находок) до 2 мм. Зависимость степени загрязнённости от возраста или пола особей не обнаружена.

Научная статья с результатами первых исследований выйдет в ближайшем номере журнала «Вестник Томского университета. Биология». Статья написана на английском языке, чтобы сделать полученные данные доступными для международного научного сообщества. Проект поддержан Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева.

– В научной литературе есть подтверждённые данные, согласно которым малые частицы, имеющие размер 0,15 мм и менее, могут проникать в кровоток, – говорит Юлия Франк. – Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы – эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям.

Добавим, что учёные БИ ТГУ не только занимаются исследованием загрязнённости водоёмов, но и создают устройства для их обследования и очистки. Так, в 2020 году начаты экспериментальные работы по адаптации технологии «Аэрощуп», созданной биологами ТГУ для очистки дна водоёмов от нефтепродуктов, под задачу извлечения микрочастиц синтетических материалов. Для отбора проб был специально сконструирован пробоотборник, похожий на ската манту. Натурные испытания, проведённые летом 2020 года на водоёмах региона, подтвердили эффективность новых разработок биологов.

В дальнейшем биологи ТГУ намерены расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби. Наряду с этим учёные планируют проверить наличие микропластика в других органах рыб.