COVID затронул всех: как в Томске бездомные животные выживают в период человеческой самоизоляции

В томских приютах по-прежнему много животных, а искать им новый дом стало сложнее.

Пандемия стала тяжелым испытанием для бездомных животных в Томске. Из-за длительных режимов самоизоляции собак и кошек на улицах стали реже подкармливать, а приютам не хватает средств, мест и рук для помощи.

В западных странах ситуация с коронавирусом привела к тому, что за несколько дней опустели приюты для животных. Люди забрали их домой, чтобы скрасить одиночество и легально выходить из дома. Кстати, выгул питомцев не был запрещен ни в одном государстве.

По словам томских волонтеров, такого ажиотажа в местных приютах не было. Если возьмут двух животных, то на их место поступает с десяток других.

Активную помощь безнадзорным животным в нашем городе оказывают добровольческие зоозащитные сообщества и частные передержки. Они не получают финансирования от государства и выживают в основном за счет пожертвований.

– Сейчас в двух наших пунктах 53 собаки и 30 кошек. На их содержание уходит более 80 тысяч рублей в месяц, в зимний период эта сумма больше. Ощутимо снизились взносы, но при этом подорожали продукты питания, корма, ветеринарные препараты, – рассказывает волонтер и куратор благотворительного фонда «Зоозащита» Анаит.

В пункте передержки кошек сложилась особенно трудная ситуация. На срочные нужды на декабрь необходимо более 70 тысяч рублей. А на расчетном счету – чуть больше тысячи...

– Мы, правда, не знаем, как выживать дальше. Для нас это громадная сумма, которую можно набрать только всем миром. Но какой шанс, что это получится сделать за одну-две недели? Какой вообще шанс у нас справиться? Мы не хотим закрывать пункт передержки кошек и отказывать в приеме нуждающимся животным. Нам безумно горько осознавать, что финансовый вопрос будет стоить кому-то жизни, – рассказала «КП в Томске» руководитель фонда Татьяна Демченко.

Суммы затрат варьируются в зависимости от количества животных, требующих ветеринарной помощи. Сложные операции стоят порядка 15 тысяч.

При работе таких пунктов возникает множество трудностей: перебои с поставкой продуктов питания, организация дежурства, финансовое обеспечение большого количества животных. Одна из многих проблем – нехватка людей, готовых взять на себя кураторство бездомных зверей. Поясним, куратор – это человек, который берет на себя задачи по лечению, социализации и пристройству четвероногого.

– К нам очень часто обращаются люди с просьбой взять то или иное животное. Однако наши возможности ограничены имеющимися площадями. Поэтому важным моментом функционирования пункта является пристройство, чтобы освобождать места для новых подопечных, – поделилась Анаит.

Пристройство идет в основном через сообщества в социальных сетях. Таких групп в Томске около 20. Несмотря на то, что сейчас много площадок для пиара, некоторые животные сидят в стенах передержки годами.

–У нас есть кошка Эсма, она некрасивая по общепринятым меркам. Мы ее много лет пиарим и нет звонков, все-таки выбирают по красоте, – рассказывает волонтер Наталья, – плюс влияет возраст животного. Не все хотят кошку старше пяти лет, например. Ну и если у нее проблемы с поведением, лотком, здоровьем, то это значительно снижает шансы. Если кошке семь лет, с проблемами почек, да и в лоток ходит через раз, то у нее шансов нет. Только домой к волонтеру на доживание.

Эсмеральда, или просто Эсма. Кошка, которая живет в пункте передержки уже более пяти лет.

В некоторых городах России с начала пандемии увеличилось количество брошенных животных, причины таких поступков разные: госпитализация, финансовые трудности хозяев. К счастью, в Томске такие массовые случаи пока не наблюдались.

– Была ситуация, когда к нам обратились родственники человека, которого госпитализировали. Дома оставалась кошка. Тогда мы смогли помочь найти платную передержку и забрать питомца до выздоровления хозяйки. Сейчас с обеими все хорошо, – рассказывает волонтер.

Закон не поможет?

С начала 2020 года вступил в силу новый федеральный закон, и ответственность за бездомных четвероногих легла на администрацию города. В Томске должен был появиться приют для безнадзорных собак, на постройку которого потребуется более 100 млн рублей. Год подходит к концу, а муниципальный приют для животных, отвечающий всем современным требованиям, так и не построен.

Проект муниципального приюта в Томске обсуждается уже не один год.

Руководитель «Верного друга» Алена Можейко, компания которой заключила муниципальный контракт по отлову собак, считает, что строительство приюта не решит всех проблем. По ее словам, он заполнится очень быстро, да и само создание такого учреждения она ставит под сомнение.

– Проблему бездомных животных создают сами люди. Решить ее помогут законы, в которых будет закреплена ответственность хозяев за своих домашних питомцев, – подчеркнула Алена.

По мнению волонтеров, важно работать с населением, объяснять, что кошкам вовсе не обязательно рожать для здоровья, а собака не перестанет охранять после стерилизации.

Однако людям не страшны никакие законы, они по-прежнему бросают домашних животных, не стерилизуют своих кошек и собак, а на улицах появляются все новые и новые несчастные звери, обреченные на безрадостное существование и, скорее всего, скорую гибель.

Приюты в городе работают в режиме 200-процентной загрузки. И не всегда условия там соответствуют ожиданиям. Много животных содержится на домашней передержке, и волонтеры ждут своего шанса перевести подопечного в приют. Из-за ограниченного количества мест томские зоосообщества надеются на самостоятельность и активность людей, которые хотят помогать четвероногим.