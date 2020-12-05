Бережливым COVID не помеха: в Томской области за время пандемии выросли вклады населения

С апреля по сентябрь объем банковских вкладов физлиц в России вырос на 1,3 триллиона. Фото: из открытых источников

С апреля по сентябрь 2020 года объем банковских вкладов физических лиц в России вырос на 1,3 триллиона рублей. На 1 октября в среднем на одного человека приходилось депозитов на 225 тысяч рублей, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В Томской области эта сумма составляет 139,3 тыс. на душу населения. В рейтинге субъектов РФ по уровню банковских вкладов наш регион занял 40-е место.

Уходящий год оказался достаточно сложным для экономики: карантинные меры, снижение цен на нефть, а также потребительская неуверенность привели к заметному снижению экономической активности и росту безработицы. Немалое число россиян потеряли часть своих доходов. Казалось бы, денег у многих стало меньше, поэтому для компенсации выпадающих доходов мог случиться отток вкладов.

Тем не менее, исследование показывает: почти во всех регионах России депозиты населения в апреле-сентябре 2020 года увеличились – их медианный рост за этот период составил 5 тыс. руб. То есть среднестатистический россиянин примерно такую сумму скопил и положил в банк.

У многих пенсионеров расходы снизились из-за вынужденной самоизоляции. Фото: из открытых источников

В лидерах снова столица

За январь-сентябрь 2020 года объем вкладов в банках в целом по стране в номинальном выражении вырос на 7,1%, или на 2,2 трлн руб. В том числе в апреле-сентябре, во время острой фазы коронакризиса, – на 1,3 трлн.

– Прирост мог бы быть больше, однако сильное снижение ставок по вкладам стимулировало большое число людей искать более высокий процент от своих сбережений. В результате произошел настоящий бум инвестиций физических лиц на фондовом рынке, наметилось увеличение инвестиционных покупок недвижимости, – говорится в исследовании. В итоге на 1 октября в банках хранилось средств населения на 32,7 трлн руб.

Наиболее заметный прирост депозитов в апреле-сентябре показали три субъекта Федерации. Первую строчку рейтинга ожидаемо занимает Москва, где в среднем объем вкладов населения за шесть месяцев вырос на 37 тыс. руб.

На второй строчке Ямало-Ненецкий АО, где люди за это время скопили примерно по 36 тыс. руб. «на брата». В этом регионе ситуация схожая со столицей: высокие зарплаты и отказ от летнего отдыха позволили нарастить депозиты. С небольшим отставанием от двух лидеров третью строчку (неожиданно для аналитиков) заняла Белгородская область. Там депозиты за второй-третий квартал выросли на 29 тыс. руб. в среднем на человека.

Томская область, как сказано выше, расположилась на 40-м месте в российском рейтинге. За апрель-сентябрь 2020 года прирост вкладов на душу томского населения составил 4,8 тыс. руб.; в целом размер депозитов вырос на 3,6%. На 1 октября на одного жителя области приходилось вкладов на 139,3 тыс. руб.

Много это или мало, познается в сравнении. Скажем, Новосибирская область в рейтинге РИА Новости оказалась на 85-м (последнем!) месте. За шесть «ковидных» месяцев регион по росту вкладов на душу населения ушел в минус на 2,4%. На человека при этом приходилось в среднем 165,3 тыс. руб. банковских депозитов. А вот в Красноярском крае, занявшем 19-ю строчку, средняя «душа» прирастила сбережения на 7,7%, но их сумма составила на круг лишь 133,5 тыс. руб.

Томская область заняла 40-е место в российском рейтинге по росту вкладов в банках. Фото: из открытых источников

Разница почти в сто раз

По расчетам РИА Новости, среднее значение сбережений в банках по России составляет 225 тыс. руб., а медианный уровень вкладов среди регионов – 133 тыс. При этом размер депозитов на одного жителя между регионами – лидерами и аутсайдерами – отличается почти в 100 раз.

В Москве, например, на каждого жителя приходится почти миллион рублей сбережений. Уверенное лидерство столицы в большей степени обусловлено высокой концентрацией самых состоятельных граждан, поясняют эксперты.

На втором месте рейтинга почти с двукратным отставанием Санкт-Петербург (476 тыс. руб. на одного жителя). В первую десятку рейтинга также входят Магаданская область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский АО, Камчатский край, Сахалинская, Мурманская и Московская области. В этих восьми субъектах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 238 до 354 тыс. руб. Таким образом, только первая десятка регионов показала результат выше среднероссийского.

Наконец, меньше всего вкладов на душу населения на 1 октября 2020-го было зафиксировано в Чеченской Республике и Республике Ингушетия – по 11,2 тыс. руб. на человека.