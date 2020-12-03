Коронавирус в Томске, последние новости на 3 декабря 2020 года: общее число выздоровевших составляет 14 169

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 253 томичей. Фото: из открытых источников

3 декабря в Томской области общее число заболевших достигло 19 045 человек. За сутки было выявлено 199 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки, у 70 признаки ОРВИ, у 12 пневмония, у 117 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 253 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 14 169, умерших 174, в том числе 3 за текущие сутки. В обсерваторах на карантине находятся 40 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,1% мест. Коэффициент распространения инфекции снова вырос на 0,01 значение и составляет 1,0.

Графика текущих суток - на этом изображении. Фото: из открытых источников

Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 494,5.