Самый близкий человек: сегодня томичи вместе со всей страной отмечают День матери

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года. Фото: из открытых источников

День матери – один из наиболее почитаемых праздников. У каждого человека на свете есть мама, которая и пожалеет, и приласкает, и поддержит, и будет любить нас такими, какие мы есть.

Мама для крошки-ребенка – целая вселенная. Прекрасный, дорогой сердцу образ женщины-матери воспевался поэтами всех времен и народов. «Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею», – писал великий русский критик Виссарион Белинский.

…Та женщина, чье имя – Мать

День матери празднуют в большинстве стран мира. В России он был учрежден в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября.

Принято считать, что в мире женщин больше, чем мужчин, и цифры это подтверждают. Например, на начало 2020 года в Томской области проживало 572,7 тыс. женщин – это 53% от общей численности населения нашего региона. По данным Томскстата, средний возраст представительниц слабого пола составлял 41 год.

В 2019 году у томичек родилось 10 704 малыша, из них 5 511 мальчиков и 5 193 девочки. Из общего числа родившихся детей первенцы составляли 38%. Благодаря проводимой в стране демографической политике растет число повторных родов. Так, в прошлом году у 3 984 матерей появился второй ребенок, у 1 839 – третий, четвертый и более – у 855 томичек. При этом у мам, родивших в возрасте старше 30 лет, большинство детей были вторыми и третьими.

За 9 месяцев текущего года по области на свет появилось 7 402 ребенка, что на 478 (или на 6,1%) меньше аналогичного периода прошлого года. Интересно, что 2 782 женщины, родившие первенца, будут отмечать День матери впервые.

По статистике, больше всего ребятишек рождается у томичек в возрасте 25-39 лет. Фото: Из открытых источников

От 14 лет и старше

Крепкий брак дает представительницам прекрасного пола чувство защищенности, располагает к росту семей, считают эксперты. Заметим, за январь-сентябрь непростого для всех 2020 года в нашем регионе браков было заключено меньше, зато снизилось и число разводов. Так, нынче в январе-сентябре было зарегистрировано 4 613 браков (на тот же период 2019 года – 5 470), а разводов зафиксировано 2 816 (против 3 525).

В современном мире женщины могут планировать материнство и в ранней молодости, и в зрелости. По информации Томскстата, на начало 2020 года в репродуктивном возрасте находились 270,9 тыс. женщин, из них 44% – в наиболее активном детородном возрасте (20-34 года). В 2019 году удельный вес младенцев, рожденных женщинами этого возраста, составил 79% от общего количества родившихся. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 426 малышей.

Самое большое число рождений детей приходится на женщин в возрасте от 25 до 39 лет: в 2019 году у них родилось 8 252 малыша. Женщины в возрасте 45 лет и старше также решаются на рождение ребенка: у них появилось 22 младенца. Две мамы дали жизнь тройне, 163 – двойням. Известно статистике и то, что самой юной томской маме в прошлом году было 14 лет, самой старшей – 55.

Быть матерью – не только радость, но и большой каждодневный, ежечасный труд. Фото: Из открытых источников

Факт – не реклама

Впервые официальный праздник женщины-матери появился в США в 1914 году и с тех пор успел обрасти интересными подробностями.

В большинстве стран мира День матери празднуется во второе воскресенье мая. Только в Соединенных Штатах примерно 122 млн телефонных звонков делаются мамам именно в этот день. Чаще всего в честь праздника женщины получают в подарок открытки и цветы, ювелирные изделия, одежду, мобильные телефоны, подарочные карты, книги, предметы для домашнего уюта. Ежегодно на празднование Дня матери в мире тратится около 14 млрд долларов.

Добавим, что в России символом Дня матери считается незабудка. В нашей стране существует три награды для женщин – Медаль материнства, ордена «Материнская слава» и «Родительская слава».

Сегодня у каждого из нас есть отличная возможность сказать мамам о том, как крепко и нежно мы их любим. Конечно, не обойдется и без официальных поздравлений.

– Мама – самый важный человек в жизни каждого. В каком бы возрасте мы ни были, мы всегда нуждаемся в ваших советах, любви и заботе, – адресовал свое приветствие матерям томский губернатор Сергей Жвачкин. – Быть продолжателями рода – особая, ни с чем несравнимая миссия. Государство делает все возможное, помогая мамам в воспитании детей. Для вас – материнский капитал, президентские выплаты, поддержка многодетных семей, новые детсады, школы и, конечно, безграничное уважение.

Мама всегда и приласкает, и поддержит, и будет любить нас такими, какие мы есть. Фото: из открытых источников

Дорогие мамы! Редакция «КП-Томск» желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и отличного настроения. И пусть в вашей жизни будет больше поводов для гордости за успехи детей!