Когда много ребятишек - в радость

В большой и дружной семье Худяшовых растут четыре дочери и три сына Фото: из открытых источников

Знаки отличия за воспитание детей в ближайшие дни получат многодетные родители из Томска, Северска, Стрежевого, а также Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Чаинского, Каргасокского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского и Томского районов.

В семьях, удостоенных региональных наград, уже выросли и воспитываются сейчас 120 детей, в том числе 11 приемных. Так, у томской четы Казариных и в приемной семье Пермяковых из Каргасокского района по девять сыновей и дочерей.

Самые молодые из награждаемых - Елена и Николай Фатины: супругам нет еще и 40 лет, а они уже воспитывают восемь детей. Самый почтенный возраст у глав семей из Томска и поселка Нарга Молчановского района: вдове Валентине Александровне Мядзель 89 лет, а вдовцу Василию Михайловичу Печенкину - 92 года.

Впервые вручение многодетным родителям региональных знаков отличия «Родительская доблесть» прошло в 2008 году. За это время в Томской области награждено 318 семей, в которых воспитано 2 096 детей.

В 2020-м из-за ограничений, связанных с пандемией, традиционную церемонию награждения решено не проводить. Награды переданы в муниципальные образования, где власти вручат их каждой семье индивидуально, по месту жительства.

- Нынешний непростой год показал, что забота о семьях с детьми - один из главных государственных приоритетов, - отметил губернатор региона Сергей Жвачкин. - Чествовать большие, крепкие и дружные семьи - многолетняя томская традиция. В этом году встретиться накануне Дня матери нам не позволяют вынужденные ограничения. Но никакой вирус не в силах отменить праздник, внимание к семьям и вручение заслуженных наград…

Добавим, что в преддверии праздника указом президента РФ орденом «Родительская слава» награждены томичи Елена Владимировна и Иван Анатольевич Худяшовы - за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Супруги вместе уже 21 год, за это время в их семье родились четыре дочери и три сына. Все дети хорошо учатся и занимаются спортом, вместе ведут здоровый образ жизни, активно участвуют в общественных делах.

Справка «ГН»

К награждению знаками отличия «Родительская доблесть» представляются родители (или заменяющие их лица), достойно воспитавшие пять и более детей, обеспечив достойный уровень их содержания и развития, внося существенный вклад в укрепление семьи. Награда вручается в двух экземплярах - матери и отцу, чтобы отметить вклад каждого родителя в воспитание младшего поколения.