Семейный очаг и стол на 14 персон

Фото: Фото автора.

Его завершение перенесли на декабрь, но финалисты конкурса-фестиваля - девять лучших замещающих семей из восьми сельских районов - уже отправили свои видеоролики на очередной заочный этап. В этих мини-фильмах они рассказывают о своих необычных семьях.

Каждая из таких историй достойна не короткометражки, а настоящего сериала, ведь в этих семьях 52 ребенка нашли тепло домашнего очага! Фестиваль как раз и направлен на поддержку приемных родителей и популяризацию их успешного опыта.

Семья Болотниковых-Саватеевых живет в селе Октябрьском Томского района. У Натальи Саватеевой и Александра Болотникова десять приемных детей и один кровный. Старший, Матвей, сын главы семейства от первого брака, «живет на два дома», как он сам шутит…

Остальные десятеро появились у Александра Викторовича и Натальи Михайловны за последние восемь лет. Все разные, все интересные, все достойны внимания и любви. Они вливались в это семейство постепенно, но сейчас представить жизнь без кого-то из них уже невозможно.

Лена, Настя, Матвей, Лиза, Ксюша, Оля, Гена, Вера, Саша, Богдан, Ксения… Да, все правильно, Ксений в семье две: одну зовут Ксюша, а другую - Ксения Андреевна. И никто не путается, хотя они и похожи немного, и ровесницы, обе родились в 2008-м. Ну где еще вы найдете семью, в которой сестры учатся в одном классе и носят одно имя? Правда по фамилии и отчеству различаются.

Впрочем, тому, что члены этой семьи носят восемь разных фамилий, никто не удивляется. По своему опыту ребята знают, что главное в семье - вовсе не общая фамилия, а общие интересы, доброжелательное отношение и привязанность друг к другу, забота о младших.

Еще совсем недавно детей было десять, но однажды увидели фото Богдана и решили взять в семью! Он теперь тут младшенький, любимец, трехлетний шустрый непоседа, который находится одновременно во всех шести комнатах уютного дома.

- Я сам вырос в многодетной семье, - говорит Александр Болотников, - и не считаю удивительным, когда в доме много ребятишек. Мы с женой мечтали, что детей у нас будет много, и вот мечты сбылись…

Сбылись они и для ребят, которые или осиротели, или жили в детдомах при живых родителях. Теперь у них есть семья, большой и теплый дом, заботливые мама и папа. И хотя они знают, что приемные для родителей, это не помешало им сродниться и сплотиться.

- Дети у нас все очень хорошие, умные, добрые, хотя на их долю выпали испытания, которые не каждый осилит, - рассказывает Наталья Саватеева. - Они, возможно, не идеальные, у каждого свои характер и привычки, но зато понимающие, по-житейски мудрые и меняться в лучшую сторону умеют.

Практически все в последнее время стали учиться намного лучше. Оказавшись в семье, ребята стараются развиваться, совершенствоваться, побеждать. В доме накопилось уже несколько папок с дипломами и благодарностями!

Грамот почетных правда много - за выступления в самодеятельности, успехи в спорте, участие в школьных праздниках. Рассказать о ребятах есть что, да они и сами не молчали - показывали свои комнаты, кровати, любимые игрушки, поделки. Едва удалось собраться вместе для семейного снимка, кому-то пришлось школу и детсад пропустить, но все равно на фотографии не хватает одной из старших дочек (она была на занятиях в техникуме в городе).

Кстати, супружеская пара возникла не так давно: в 2012 году Наталья и Александр познакомились в одном из северных районов, где работали вахтовым методом. В конкурсе они участвуют в номинации «Моя семья - семья добрых дел». И не случайно, ведь тут все вносят свой вклад в очень важное, доброе дело - дарят тепло семейного очага малышам.