Путь, который нужно пройти вместе

По информации регионального департамента по вопросам семьи и детей, школы ответственного родительства действуют в Томской области на базе учреждений, помогающих семьям с детьми от рождения до 18 лет.

- Называться такие организации могут по-разному: школы успешного, ответственного, сознательного родительства. Но задача у них одна: повышение родительских компетенций, - говорят специалисты департамента. - Проще говоря, они помогают родителям найти путь к правильному воспитанию детей, повысить их психологическую грамотность, осознать свою ответственность за них, устранять конфликты в детско-родительских отношениях. Школы действуют не только в Томске и Северске, но и в районах области на базе центров помощи детям и социально-реабилитационных центров. В 2019 году занятия посетили свыше 300 родителей. В 2020-м, в период самоизоляции, эти учреждения продолжают свою работу в дистанционном формате.

В Стрежевом центр социальной помощи семье и детям был открыт в 1995 году, на тот момент там занимались в основном реабилитацией детей с ДЦП, имеющих тяжелые неврологические нарушения. В рамках комплексного подхода родители являлись активными участниками реабилитационного процесса.

На занятиях в центре родители узнают, как лучше понимать своих детей, как с ними взаимодействовать.

Со временем открылась Школа сознательного родительства. В центре появились группы будущих мам и пап, клубы для родителей с детьми до года, с малышами-«нулевичками» и ребятишками постарше, среди которых были многодетные и замещающие семьи, в том числе с особенными детьми.

- Родители на занятиях узнают, как лучше понимать своих ребят, эффективно с ними взаимодействовать, - поясняет Инна Романкив, методист и социальный педагог центра. - Бывает, что мамам и папам, у которых есть дети с ОВЗ и инвалиды, сложно принять диагноз ребенка. Психологическая поддержка и профессиональная помощь специалистов, направленная на повышение родительских компетенций, ответственности за ребенка, способствуют достижению положительных результатов. Это серьезная системная работа, где от педагогов и медиков зависит только часть успеха. Родителям надо быть готовыми к тому, что сил им понадобится много, результатов можно добиться только совместными усилиями.

Положительные примеры, безусловно, есть. Специалисты вспоминают историю семьи, в которой рос мальчик с детским церебральным параличом. Комплексный подход в реабилитации и активное участие родителей помогли особенному ребенку успешно обучаться в школе, он сумел получить образование, женился, стал счастливым отцом здорового малыша.

В стрежевском центре в рамках Школы сознательного родительства внедрены и действуют различные программы, например, «Воспитание семейных ценностей и компетентного родительства», «Отцы и дети», «Вместе с мамой». Задача сотрудников - сделать так, чтобы отцы и матери понимали потребности детей по возрасту, возможностям и особенностям развития, а также поддержать их в кризисных ситуациях. С 2015 года в учреждении открыта служба сопровождения замещающих семей, с 2012-го - школа приемных родителей.

- Государственная политика направлена на сохранение детям кровных семей, с которыми у нас активно взаимодействуют кураторы открытого случая, - отмечает директор центра Елена Ромина. - Когда ситуацию к лучшему изменить невозможно и связь между самыми близкими людьми потеряна, детей воспитывают замещающие родители.

Сегодня в городе проживает порядка 80 замещающих семей. Многие прошли через обучение в школе приемных родителей. Этот путь необходим, признают опытные папы и мамы: меньше потом возникает ситуаций, к которым не каждый взрослый оказывается готов.