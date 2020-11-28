Пособия - без лишней волокиты

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До 1 марта 2021 года в Томской области будут продлены ранее назначенные социальные выплаты семьям с детьми, право на которые зависит от дохода и подтверждается ежегодно.

Если семье нужно подтверждать право на выплату с октября 2020-го по февраль 2021 года, то специально в органы соцзащиты обращаться не нужно. Выплата будет продлена автоматически, уточнила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

В беззаявительном порядке продлеваются: ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка; пособие на ребенка из малоимущей семьи; ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей; компенсация за детский сад; ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг малообеспеченным многодетным семьям.

В случае если выплата оформляется впервые, необходимо подать документы и заявление, предварительно записавшись на прием в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в многофункциональный центр.

Отметим, что пособия и выплаты через органы социальной защиты населения Томской области получают более 45 тысяч семей с детьми.