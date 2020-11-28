Поисковое движение России: томичи активно участвуют в поисках без вести пропавших

В поиске пропавших без вести солдат томичи участвуют достаточно давно. Еще в 1980-х были созданы первые два отряда, а сейчас их, конечно, больше. Максим Елезов, руководитель Томского регионального отделения «Поисковое движение России», преподаватель экономико-промышленного колледжа рассказал, какая работа уже проделана за многие годы и что еще предстоит.

Есть куда двигаться дальше

Движение начало свою работу после Великой Отечественной войны, в 1950-1960-х годах. Тогда и стали создаваться инициативные группы, особенно в регионах, где проходили бои. В советское время всех их объединял комсомол, однако после распада Советского Союза координировать отряды оказалось некому. И только в 2013 году было создано общероссийское поисковое движение.

В Томской области на тот момент существовало пять отрядов, сейчас их уже 14, говорит наш собеседник. Собственно, поисковая деятельность в регионе зародилась в профессиональном образовании в 1980-х. На сегодняшний день отряды существуют также на базе школ, общественных организаций, кадетских корпусов. Есть они даже в региональном управлении судебных приставов и при томском отделении «Российского союза ветеранов Афганистана».

- По статистике, более 500 человек по области состоят в поисковых отрядах. Но через наши мероприятия проходит не менее 15 тысяч людей в год, и мы будет двигаться дальше, - уверен М. Елезов.

Сам Максим Анатольевич работаетть в Томском экономико-промышленном колледже в 2004 году, где ему предложили заняться музеем. Через два года состоялась первая - и ключевая - поездка в Смоленскую область в качестве командира отряда «Патриот».

- Я посмотрел на всю эту деятельность, и меня зацепило. Воронки большие, окопы, гранаты разбросаны по лесу… Ребята поднимают человеческие кости, как-то даже не по себе стало, - признается он.

Сейчас Елезов с отрядом «Патриот» совершил уже 25 экспедиций в Смоленскую область – именно там ведется работа по увековечиванию знаменитой 166-й томской стрелковой дивизии. В декабре 2020 года выйдет документальный фильм об этом воинском формировании, куда вошли материалы из экспедиции на Смоленщину, воспоминания фронтовиков, рассказы детей погибших солдат и интервью с исследователями. Авторы приступили к монтажу, подбирается музыкальное сопровождение и графика. Премьера фильма длительностью 40-50 минут запланирована в колледжах, техникумах и на интернет-ресурсах.

По словам Максима Елезова, сегодня в Томской области работают 14 поисковых отрядов. Фото: Предоставлено героем публикации

Кроме того, томские поисковики и родственники солдат совместно создали альбом, в котором собрано более тысячи фотографий фронтовиков из 166-й дивизии.

На уроках о таком не расскажут

В поля активные отряды выезжают один-два раза в год. Самое благоприятное время для поисков - весна, не прекращается их деятельность и летом.

В Смоленской области, где шли ожесточенные бои, продолжаются по сей день. Фото: Предоставлено героем публикации

- Историй из экспедиций много, и они завораживают. Я, например, находил солдата, который в окопе умер на коленях. Как он там сидел, так его и засыпало землей, - рассказывает Елезов. - Кто такое расскажет на уроках истории?..

Конечно, находят останки не только советских воинов. Например, поисковое движение сотрудничает с Народным союзом Германии, немецких солдат передают им для последующего захоронения. «Их судьба тоже интересна. Мы видели, например, что у одного в кошельке лежали бельгийские монеты, у другого - советские, у третьего вообще католический крестик был. Много раз находили звездочки с пилоток наших солдат: очень они нравились немцам», - продолжает Максим Анатольевич.

По его словам, на XXI век археологических раскопок еще точно хватит. Особый упор сейчас делается в России на поиск самолетов и пилотов, а также техники и останков погибших под водой. По словам томича, одного солдата поднимают примерно 30-50 минут, для братских боевых захоронений времени требуется больше - дня два.

Помимо раскопок, поисковые отряды проводят различные мероприятия с молодежью, проводят выставки и военные реконструкции.

- Мне нравится эта деятельность тем, что она соединяет в себе историю Великой Отечественной войны, изучение антропологии, топографии и дает новые туристические навыки. Это целый комплекс мероприятий. Плюс ко всему благодаря экспедициям молодежь имеет возможность посмотреть другие регионы и даже страны, - добавляет Максим Анатольевич.

Также поисковики занимаются торжественными захоронениями найденных солдат в Томской области. По словам руководителя движения, происходить это должно на мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, - там героев будут почитать и помнить.

Планы - от Бреста до Китая

Томская область делает немалый вклад в движение, за один выезд наши поисковики находят немало солдат. Конечно, в боевых регионах статистика гораздо богаче. Но среди сибирских территорий Томск на хороших позициях по количеству активных поисковых отрядов.

На будущее у руководителя Томского регионального отделения «Поисковое движение России» много идей, включая выход на международный уровень.

- Хотим совершить экспедицию в Псковскую область, где погиб один из батальонов 166-й дивизии. Также нам интересна 79-я гвардейская дивизия, которая прошла всю Украину. Хорошо бы и в Берлин, и в Брестскую крепость ребят свозить - показать исторические места, - делится планами Максим Елезов. - И, например, в Китай: там в Порт-Артуре есть могилы наших советских солдат, за которыми нужен уход…

Поисковые отряды - отличный пример большой и важной работы, что и доказывают год из года томичи. Благодаря таким людям, неравнодушным к прошлому Родины, мы можем не только сохранить свою историю, но и обнаружить в ней что-то новое.