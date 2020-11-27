Коронавирус в Томске, последние новости на 27 ноября 2020 года: за сутки выздоровело 267 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 267 жителей региона. Фото: из открытых источников

27 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 17 857 человек. За сутки было выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 42 инфекция протекает бессимптомно, у 145 диагностирована ОРВИ, у 11 - пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 267 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 12 698, умерло 157. В обсерваторах под Томском на карантине находится 55 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 27,8% мест. Коэффициент распространения инфекции не изменился и равен 0,98.

27 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 17 857 человек. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 500,1.