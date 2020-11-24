Коронавирус в Томске, последние новости на 24 ноября 2020 года: 217 человек болезнь победили

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 934 томича. Фото: из открытых источников

23 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 17 255 человек. За сутки было выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 53 человек инфекция протекает бессимптомно, у 112 – ОРВИ, у 33 пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 217 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 934, умерло 154, в том числе трое за прошедшие сутки. В обсерваторах под Томском на карантине находится 44 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,4% мест. Коэффициент распространения инфекции по сравнению со значением вчерашних суток снизился и равен 0,96.

За сутки было выявлено 198 новых случаев заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 512,5.