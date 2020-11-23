Коронавирус в Томске, последние новости на 23 ноября 2020 года: число зараженных равно 195

Контрольные ПЦР-тесты за сутки подтвердили выздоровление 226 жителей. Фото: из открытых источников

23 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 17 057 человек. За сутки было выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 15 пневмония, у 126 – ОРВИ, у 54 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 226 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 717, умерло 151. В обсерваторах под Томском на карантине находится 41 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,3% мест. Коэффициент распространения инфекции по сравнению со значением вчерашних суток не изменился и равен 0,97.

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 717 человек. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 517,0.