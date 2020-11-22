Коронавирус в Томске, последние новости на 22 ноября 2020 года: от инфекции скончалось 5 человек

Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 491. Фото: из открытых источников

22 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 16 862 человека. За сутки было выявлено 203 новых случая заражения COVID-19.

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 10 пневмония, у 149 – ОРВИ, у 44 человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 254 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 11 491, умерло 151. В обсерваторах под Томском на карантине находится 39 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободно 29,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Коэффициент распространения инфекции на сегодня равен 0,97. Фото: из открытых источников

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 519,6.