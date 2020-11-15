Коронавирус в Томске, последние новости на 16 ноября 2020 года: в регионе количество заболевших достигло 15 421 человека

Свободный коечный фонд в Томской области снизился до 32,3% Фото: из открытых источников

На утро 16 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 15 421 человека. За сутки было выявлено 210 новых случаев заражения COVID-19, эта цифра ниже антирекорда региона за все время пандемии (221).

Данные статистики на 16 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 20-ти пневмония, у 88-ми – ОРВИ, у 102-х человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 189 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 944. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 60 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 32,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 475,0.