Коронавирус в Томске, последние новости на 15 ноября 2020 года: за сутки в регионе выздоровели 144 человека

Коечный фонд для лечения больных коронавирусом в Томской области стремительно тает Фото: из открытых источников

На утро 15 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 15 211 человек. За сутки было выявлено 213 новых случаев заражения COVID-19, эта цифра ниже антирекорда региона за все время пандемии (221).

Данные статистики на 15 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 26-ти пневмония, у 89-ти – ОРВИ, у 98-ми человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 144 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 755. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 56 человек.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 31,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,01.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 465,1.