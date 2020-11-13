Коронавирус в Томске, последние новости на 14 ноября 2020 года: количество заболевших в регионе приблизилось к 15 000 человек

В Томской области установлен антирекорд региона в 221 случай заражения Фото: из открытых источников

На утро 14 ноября в Томской области общее число заболевших достигло 14 998 человек. За сутки был выявлен 221 новый случай заражения COVID-19, эта цифра стала новым антирекордом региона за все время пандемии.

Данные статистики на 14 ноября Фото: из открытых источников

Из нововыявленных заболевших COVID-19 за последние сутки у 25-ти пневмония, у 120-ти – ОРВИ, у 76-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 152 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 9 611. В обсерваторе под Томском на карантине находятся 54 человека.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 33,0% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,03.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 458,6.