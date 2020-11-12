Как отроки изучают Вселенную

Пообщаться с российскими космонавтами удалось школьникам из Томска, Омска и Королева.

Участниками урока стали учащиеся 8-11-х классов из Томска, Омска и Королева (Московская область). В ходе прямого включения с Международной космической станцией кванторианцы обсудили с космонавтами Сергей Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым проекты наноспутников для эксперимента на МКС.

Губернатор рассказал школьникам о разработках томских ученых и производственников, которые активно используются в исследовании Вселенной. В частности, Сергей Жвачкин рассказал ребятам, что первый в мире наноспутник разработали и изготовили томские политехники, а в юбилейном для вуза 2017 году был выведен на орбиту космический аппарат «Томск-ТПУ-120».

Глава региона подчеркнул: «На космическую отрасль успешно работают томские университеты, академические институты и высокотехнологичные предприятия. На смену сегодняшним ученым и специалистам придете вы - участники «космических уроков».

Губернатор: «На смену сегодняшним ученым и специалистам придете вы - участники «космических уроков».

Сегодня Ракетно-космическая корпорация «Энергия» совместно с 12 ведущими техническими университетами работает над экспериментом на российском сегменте МКС «Рой малых космических аппаратов». А участникам «Космических уроков» в составе команд за полгода предстоит создать проект и макет малого космического аппарата.

- Мы идем по интересному пути. И это путешествие должно привести вас в космическую промышленность через университет, - обратился к ребятам Александр Чернявский, советник гендиректора РКК «Энергия».

Смелые идеи приветствуются

Космическому спутнику уже не обязательно быть размером с корабль, поясняют специалисты ТПУ, и совсем не обязательно он должен быть металлическим. В 2016 году в нашем политехе спутник класса «нано» весом менее четырех килограммов напечатали на 3D-принтере. Это, во-первых, позволило создать более совершенную внутреннюю структуру, во-вторых, придать нужные свойства самому полимеру.

На очередном «Космическом уроке» школьники узнали, что в 2022 году в космос должна отправиться группировка из четырех спутников; в 2023-м на орбиту будет выведено еще шесть. Ученики аэрокосмического класса Лицея при ТПУ и кванторианцы, которые будут участвовать в создании спутников, уже придумали название первой группировке - «Фантастическая четверка».

Всего в проекте будут участвовать 12 ведущих технических вузов страны, у каждого - своя задача. Томский политех вновь займется печатью корпусов, а кроме того, будет отвечать за управление спутниками через студенческий центр управления полетами, где установят специальное программное обеспечение.

Но и школьникам будет чем заняться: есть идея активно привлекать их к работе, именно для того, чтобы «заразить» темой профессионально. Десятиклассник томской школы № 65 Даниил Верхорубов рассказал: «Я буду участвовать в проектировании самого спутника, его корпуса. Наши спутники будут размером примерно 30×10×10 сантиметров, они состоят из трех маленьких кубиков. Такой формат называется «кубсаты».

Во время сеанса прямой видеосвязи с МКС российские астронавты рассказали, что малые космические аппараты для них - помощники в работе по исследованию и использованию космоса.

- Сейчас микросхемы стали меньше, оборудование меньше, и все, что умещали в больших спутниках, можно уместить в небольших. Или разбить функции одного спутника на несколько малых. Небольшие спутники может позволить себе изготовить университет, для этого не требуется огромных вложений. Поэтому в этой работе могут участвовать студенты и школьники... Надеемся на неожиданные смелые идеи, - подчеркнули они.

Проректор ТПУ по науке Мехман Юсубов считает: «Политеху также важна работа со школьниками, не зря мы в 14-й раз проводим «Космический урок». Я родился в год, когда первый человек полетел в космос, это была эпоха, когда все хотели стать космонавтами. Хочется, чтобы тема космоса вновь стала популярной у молодежи».