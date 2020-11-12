Зажигая факел души

С 29 октября по 21 ноября 2020 года проводится XI конкурс профессионального мастерства руководителей музеев образовательных организаций Томской области «Зажги факел души». На этот раз из-за пандемии коронавируса он будет проходить в заочном формате.

Проект участника конкурса должен быть посвящен одной из четырех тем: «Роль музея в системе общего и дополнительного образования»; «Исследовательская деятельность на базе музея образовательной организации»; «Культурно-образовательная деятельность на базе музея образовательной организации»; «Экспозиционно-выставочная деятельность на базе музея образовательной организации».

Заявки на участие и видеоролик защиты проекта принимаются до 16 ноября, а итоги организаторы планируют подвести не позднее 24 ноября.

Основные цели конкурса - обмен передовым опытом и повышение мастерства руководителей школьных музеев. Его организаторами выступают департамент общего образования Томской области, Областной центр дополнительного образования и Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Все подробности на сайте https://ocdo.tomsk.gov.ru/.