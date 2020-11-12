Старт для будущих успехов

В финале победителями стали четверо школьников из Томска, Стрежевого и села Первомайское.

В Международном детском центре «Артек» завершился финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» - проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В число 600 суперфиналистов со всей страны вошли четверо старшеклассников из Томской области.

Сначала состоялись отборочные испытания «Большой перемены», в которых участвовало свыше миллиона российских школьников, из них более пяти тысяч - старшеклассники из Томской области. В полуфинал вышли 68 ребят из нашего региона, а за победу в финале боролась шестерка сильнейших.

В финале вместе со сверстниками из 85 регионов России томичи в формате форсайт-сессий работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Кейсовые задания для участников «Большой перемены» подготовили ведущие компании и вузы страны.

Победителями конкурса из Томской области стали Татьяна Крапивец (школа «Эврика-развитие», Томск), Валерия Димитрова (школа № 4 им. И. С. Черных, Томск), Алсу Хурматуллина (школа № 5 Стрежевого, межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми) и Владимир Мартыненко (Первомайская школа). Все они - одиннадцатиклассники.

Главным критерием конкурсного отбора были навыки, необходимые ребятам в современном мире.

Каждый из суперфиналистов получит по миллиону рублей «Образовательного капитала» и до пяти баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы страны, а также путевки в «Артек».

Главным критерием отбора школьников в рамках конкурса стала не оценка их успеваемости, а навыки, которые пригодятся ребятам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Так, старшеклассники прошли профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к образовательным программам и рекомендации экспертов - представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.

Организаторы уверены, что благодаря новому всероссийскому конкурсу у молодежи появилась еще одна площадка для самореализации вне зависимости от места жительства и возможностей родителей.

С финалистами, собравшимися в «Артеке», 2 ноября в режиме видеоконференции встретился президент РФ Владимир Путин. В разговоре со школьниками он предложил проводить «Большую перемену» ежегодно: «Те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», - заявил глава государства.

Для справки: организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия - страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи. Региональным оператором конкурса в Томской области является ОГБУ «Региональный центр развития образования».