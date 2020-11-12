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Томское образование

Каникулы закончились для всех

С понедельника, 9 ноября, у школьников Томской области началась вторая четверть. Учреждения образования всех городов и районов приступили к учебе в очном режиме.
Елена ПЕТРОВАЕлена ПЕТРОВА
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Сегодня ситуация с распространением COVID-19 в детских коллективах неоднородна.

Сегодня ситуация с распространением COVID-19 в детских коллективах неоднородна.

Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19. При этом определены параметры, по которым класс или параллель в школе могут быть переведены на дистанционный формат обучения в связи с выявленными в коллективе случаями заболевания коронавирусом.

- Если у более одного процента детей или более 10 процентов сотрудников в коллективе выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения, - пояснила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По ее словам, сегодня ситуация с распространением COVID-19 в детских коллективах неоднородна. Есть муниципальные образования, где в школах не зафиксированы случаи заболевания (город Кедровый) или имеются единичные случаи (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский, Парабельский и Чаинский районы). Школы Асиновского, Первомайского, Кривошеинского, Колпашевского, Шегарского районов и города Стрежевого находятся в «средней» зоне. Тем не менее, там эпидемиологическая ситуация позволила начать четверть в очном формате.

Наибольшее количество заболевших отмечено в учебных заведениях Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов. Поэтому в некоторых школах параллели 6-8-х и 10-х классов приступили к обучению дистанционно.

Вице-губернатор подчеркнула: «Во всех школах-интернатах, интернатных отделениях, действующих при школах, за исключением организаций для детей с ОВЗ, вводятся жесткие карантинные мероприятия. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни».

Добавим, что во время осенних каникул в школах области была проведена дезинфекция. По графику выполнялись проветривание кабинетов, влажная уборка, обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. Перед выходом детей на учебу все поверхности обработаны дезинфицирующими средствами, не только в классах, но и в коридорах. В местах общего пользования установлены бесконтактные дозаторы антисептика для обработки рук.

Во время осенних каникул во всех школах области проведена дезинфекция.

Во время осенних каникул во всех школах области проведена дезинфекция.

Горячая линия департамента общего образования Томской области: (3822) 51-05-22 (в рабочие дни с 9 до 18 часов).

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