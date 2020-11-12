Каникулы закончились для всех

Сегодня ситуация с распространением COVID-19 в детских коллективах неоднородна.

Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19. При этом определены параметры, по которым класс или параллель в школе могут быть переведены на дистанционный формат обучения в связи с выявленными в коллективе случаями заболевания коронавирусом.

- Если у более одного процента детей или более 10 процентов сотрудников в коллективе выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель переходит на дистанционный формат обучения, - пояснила заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

По ее словам, сегодня ситуация с распространением COVID-19 в детских коллективах неоднородна. Есть муниципальные образования, где в школах не зафиксированы случаи заболевания (город Кедровый) или имеются единичные случаи (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский, Парабельский и Чаинский районы). Школы Асиновского, Первомайского, Кривошеинского, Колпашевского, Шегарского районов и города Стрежевого находятся в «средней» зоне. Тем не менее, там эпидемиологическая ситуация позволила начать четверть в очном формате.

Наибольшее количество заболевших отмечено в учебных заведениях Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов. Поэтому в некоторых школах параллели 6-8-х и 10-х классов приступили к обучению дистанционно.

Вице-губернатор подчеркнула: «Во всех школах-интернатах, интернатных отделениях, действующих при школах, за исключением организаций для детей с ОВЗ, вводятся жесткие карантинные мероприятия. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни».

Добавим, что во время осенних каникул в школах области была проведена дезинфекция. По графику выполнялись проветривание кабинетов, влажная уборка, обеззараживание воздуха с использованием рециркуляторов. Перед выходом детей на учебу все поверхности обработаны дезинфицирующими средствами, не только в классах, но и в коридорах. В местах общего пользования установлены бесконтактные дозаторы антисептика для обработки рук.

Во время осенних каникул во всех школах области проведена дезинфекция.

Горячая линия департамента общего образования Томской области: (3822) 51-05-22 (в рабочие дни с 9 до 18 часов).