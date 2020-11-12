Три дня и сотни рукописей

Писатель Вениамин Колыхалов вручает приз победительнице Ольге Гейн из Томского района.

В 2020 году он снова состоялся, хотя из-за пандемии проводить его пришлось в непривычном онлайн-формате. Тем не менее, новый опыт удалось реализовать удачно, и результаты оказались ничуть не хуже, чем обычно. А участников оказалось почти вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Почти три десятилетия одаренные ребята, пишущие стихи и прозу, приезжали на конкурс в Томск из районов области и других городов России. В первый раз творческое состязание прошло в статусе городского, со временем его статус менялся, и уже несколько лет оно проходит как международный фестиваль-конкурс.

В течение трех дней юные авторы, заранее приславшие свои работы по секциям поэзии и прозы, участвуют в работе творческих лабораторий, на которых обсуждаются их произведения. Нынче эта часть фестиваля была организована на одной из онлайн-платформ.

Более 400 юных литераторов со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья смогли поучаствовать в фестивале. Профессиональные писатели - члены жюри работали и удаленно, и из «штаба», находившегося в Томской областной детско-юношеской библиотеке.

Томские поэты и писатели расположились в своих творческих лабораториях в залах библиотеки у мониторов, а их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и Кишинева выходили на связь с ребятами прямо из своих городов. И разница в часовых поясах не помешала плодотворной работе. Сотни рукописей были рассмотрены за три дня. В итоге определились имена лауреатов, победителей и обладателей дипломов в специальных номинациях.

Гран-при фестиваля получила Зарина Бикмуллина из Казани, которая сейчас учится в МГУ, представившая рукопись в жанре прозы, рассказывающую о горькой странице истории нашей страны.

Призов за первое место удостоены ученица 6-го класса томской гимназии № 29 Ангелина Бан и участница литературной студии «ЮГ» из Новосибирска Алина Михайлова. Второе место поделили 8-классница Анастасия Титова (Новосибирск) и студентка Кишиневской академии музыки Елизавета Сулина. На третьем месте оказались томичи - Егор Залевский (ТГУ) и Ольга Гейн (СибГМУ), а также Милослава Мацкевич из Гатчины и Александра Ермакова из Переяславля-Залесского.

Были также присуждены награды за произведения, посвященные 75-летию Победы, а в номинации «Мосты дружбы» отмечены несколько иностранных студентов: Дарья Фрицлер (Казахстан), Лилия Игнатова (Донецкая НР), Сара Алаккал (Сирия) и Намхайноров Хонгорзул (Монголия).

Ежегодно в фестивале участвуют и ребята с ограниченными возможностями здоровья. На этот раз в номинации «Литературная палитра» приз получила Екатерина Ружина из Басандайской школы-интерната. А титула «Мисс симпатия» нынче удостоена Настя Семенова из томской школы № 44.

Юные авторы в режиме онлайн смогли пообщаться с известными литераторами и со сверстниками в неформальной обстановке, а также посмотреть трансляцию с торжественного закрытия Международного фестиваля на сайте библиотеки.

- Я с большим интересом уже несколько лет принимаю участие в работе фестиваля, - заметил в ходе телемоста член жюри, писатель из Санкт-Петербурга Илья Бояшов. - Мне любопытно знакомиться с творчеством ребят из разных регионов, узнавать их интересы. Каждый год приносит свои сюрпризы и открытия, и нынче ребята порадовали хорошим уровнем произведений. Многим из них свойственно мятежное состояние духа, и произведения бывают тревожными и даже трагичными. Но преобладание здравого смысла над мрачными настроениями радует. Счастливые финалы все же встречались чаще, чем грустные. И это вселяет оптимизм, которого нам так не хватает сейчас!