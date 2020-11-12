Сколько стоит победа

Обладателем Гран-при стал первокурсник ТГУ, выпускник Воронинской средней школы Томского района Андрей Гуммер. Члены жюри выбрали его работу из полутора сотен других интересных и актуальных исследований студентов и школьников из разных регионов России.

Этот конкурс, который три года назад обрел статус межрегионального, организован в рамках серии мероприятий по повышению финансовой грамотности детей и молодежи и с каждым годом принимает все больший размах. Обычно он проходит в апреле, однако нынче по понятным причинам подвести итоги удалось лишь под самый занавес осени.

На конкурс «Я, финансы, мир» школьники и студенты представляют свои исследовательские проекты: разрабатывают бизнес-планы, проводят опросы и интервью, монтируют ролики. Сборник лучших работ, который публикуется ежегодно, Томская областная детско-юношеская библиотека выпустила уже семь раз. Темы работ - «Сколько стоит счастье?», «Как накопить на мечту», «Во сколько я обхожусь своим родителям» и т. п.

Андрей Гуммер именно за свою подборку материалов на тему финансов, размещенную в соцсетях, и получил главную награду. Он подготовил грамотное исследование о том, как школьнику лучше планировать свой бюджет и где найти подработку в свободное от учебы время. За помощь в подготовке он особо благодарит свою школьную учительницу литературы Марину Викторовну Телегину.

Главные призовые места достались юным знатокам финансовой грамотности из Ижевска, Санкт-Петербурга, Томска и Астраханской области. Проведенное с соблюдением всех мер безопасности чествование победителей прошло на базе ТОДЮБ, а для иногородних зрителей шла онлайн-трансляция церемонии. Не все призеры, тем более из отдаленных сел, смогли приехать на награждение, но победителям перешлют их призы.