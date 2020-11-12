Индивидуально, комфортно, доступно

В Томской области осуществляется целенаправленная работа по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. За последние годы произошли существенные положительные изменения в организации и содержании образования данной категории детей на всех уровнях образования. В том числе этому способствует государственная политика.

Так, одна из главных задач нацпроекта «Образование» - обеспечить качественную, доступную образовательную среду, настроить ее под возможности каждого ребенка. А в федеральном проекте «Современная школа» особое внимание уделено поддержке обучающихся с особыми потребностями.

- В течение трех последних лет количество таких детей, обучающихся в системе общего образования, растет. На сегодняшний день их более 15 тысяч, – рассказала главный специалист областного департамента общего образования Наталья Иксанова. - При этом в обычных классах обучается более 12,5 тысячи, в коррекционных классах - более 1,5 тысячи и на дому порядка 1000 человек. 14 коррекционных школ региона осуществляют образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, там проходят обучение более 2 тысяч детей. Ежегодно организации общего и дошкольного образования, а с 2016 года и организации дополнительного образования, принимают участие в реализации мероприятий госпрограммы «Доступная среда». Это позволяет обеспечить архитектурную доступность учреждений, приобрести специализированное оборудование, создать места для дистанционного обучения. В рамках этой программы к 2020 году 86 организаций смогли создать условия для получения детьми-инвалидами качественного образования: 74 школы, 8 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.

О том, как модернизируется инфраструктура, а следом меняется и содержание образовательного процесса, рассказала директор областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» Татьяна Курьянович. В 2020 году эта организация стала участником федерального проекта «Современная школа» - «Доброшкола». На выделенные средства, более 7,8 млн руб., было закуплено оборудование для проведения уроков технологии, информатики, дополнительного образования и коррекционно-развивающих занятий, для занятий адаптивной физкультурой и спортом. Также были переоборудованы рабочие места специалистов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. Швейная мастерская пополнилась лупами, лампой-планшетом для копирования выкроек, швейными машинами, демонстрационным столом учителя и другой современной техникой. Электронные видеоувеличители и станки, интерактивный экран, ноутбуки, материалы для робототехники, 3D-принтер и 3D-сканер, лазерный гравер с ЧПУ – это всего лишь малая часть того, чем было дооснащено это учреждение.

Благодаря федеральному проекту «Современная школа» интернат для детей с нарушением зрения оснащен новым оборудованием для проведения уроков, дополнительных образовательных занятий, а также занятий адаптивной физкультурой.

- Все это позволило превратить интернат в центр ранней профориентации, - подчеркнула Татьяна Викторовна. – Такие условия обязательно будут способствовать осознанному выбору профессии, а в дальнейшем это поможет успешной и безболезненной социализации и адаптации наших воспитанников. На средства областного бюджета, более 3,6 млн руб., сделан ремонт мастерских, учебных классов и кабинетов специалистов, закуплена новая мебель.

В 2020 году в рамках сетевого взаимодействия с ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» педагоги школы пройдут обучение по программе повышения квалификации, чтобы в дальнейшем обучать детей современным навыкам и технологиям на обновленном оборудовании по востребованным на рынке труда профессиям.

Конечно, когда обучение идет с увлечением, то новые знания и навыки усваиваются быстрее. А для детей с ОВЗ и инвалидностью важен еще и индивидуальный подход, и как можно раньше, с учетом всех возможностей и потребностей ребенка.

- Модель коррекционно-развивающей деятельности в системе дошкольного образования сегодня определяет ФГОС. Наше дошкольное учреждение МБДОУ № 30 г. Томска комбинированного вида не стало исключением, так как из 72 человек, посещающих наш детский сад, 55 детей - с ОВЗ и инвалидностью, - рассказала учитель-дефектолог Ольга Аверина. – Дети приходят с разной нозологией - с расстройством аутического спектра, с синдромом Дауна, с задержкой психического развития. Наша задача - подготовить детей к школе, социализировать их, сформировать учебное поведение с учетом психического и физического состояния каждого ребенка.

Для того чтобы коррекционно-образовательный процесс был продуктивным, в рамках субсидий «Доступная среда» была значительно пополнена предметно-развивающая и материально- техническая база учреждения: создана сенсорная комната, все группы оснащены интерактивными досками, проекторами, ноутбуками, разнообразными пособиями и играми, мягкими модулями для развития как умственной, так и двигательной активности. В этом учебном году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» введена программа «Робототехника» для детей с ОВЗ. С 2015 года это учреждение реализует различные инновационные проекты по воспитанию и образованию детей с ОВЗ и инвалидностью. Важной составляющей инновационной деятельности является сетевое взаимодействие между дошкольными учреждениями № 30, 38, 86, так как в каждом саду есть дети с ОВЗ и инвалидностью. Сейчас, например, отрабатывается тема «Сенсорная интеграция», посвященная современному подходу в работе с особыми детьми разных нозологических групп. На базе МБДОУ № 30 действует стажировочная площадка по этой теме, на которой проходят обучающие семинары для педагогов г. Томска.

С 2020 года Ольга Аверина, как дефектолог, также сотрудничает с НКО «Союз родителей детей-инвалидов», участвует в реализации проекта «Направляемое взаимодействие»:

- Проводим глубинную диагностику детей специалистами: дефектологом, логопедом, нейропсихологом. Потом разрабатываем маршрутную карту, указываем все возможные направления развития ребенка, рекомендуем развивающие центры Томска. Ведь зачастую родители не знают, как помочь особенному ребенку развиваться и обучаться.

Важным считает Ольга Аверина и проект «Ранняя помощь», реализуемый с июля 2020 года совместно с областным департаментом по вопросам семьи и детей: «Оказываем раннюю помощь семьям с детьми, у которых заподозрили какие-либо нарушения в развитии, возраст детей от 0 до 3 лет. Сейчас в патронаже находятся 10 семей, помимо диагностики и занятий с детьми и родителями, учим пап и мам взаимодействовать с ребенком, разрабатываем каждому ребенку индивидуальный маршрут развития».

Как отметила Наталья Иксанова, все специалисты, сопровождающие детей с особыми образовательными потребностями, едины во мнении: благодаря модернизации образовательной среды, ее настройке под таких детей работа с ними становится комплексной, результативной. А также позволяет активно привлекать этих детей в систему дополнительного образования.