Зоя Голенцева: «Особенным детям нужно современное образование»

В этом году МБОУ ООШ №39 стала победителем городского конкурса по благоустройству «Томский дворик-2020» в номинации «Лучший двор школы».

Работа с особенными детьми – своего рода искусство. Чтобы ребенок смог получить свой объем знаний и навыков, родителям и педагогам нужно изрядно потрудиться.

Успех зависит от множества факторов, они индивидуальны в каждом случае. Неизменным остается лишь один: детям необходимо чувствовать искреннюю любовь и уважение взрослых. В этом убеждена Зоя Голенцева, директор МБОУ ООШ № 39 Томска, бессменно возглавляющая учреждение 32 года.

Ученье и труд рядом идут

В специализированном учреждении сегодня обучается 239 юных томичей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 223 ребенка-инвалида. Для особенных учеников разработаны специальные индивидуальные программы развития (СИПРы), образовательные маршруты. Дети с тяжелыми расстройствами получают образование на дому. В 2020-2021 учебном году в школе был открыт 10-й класс, что стало значимым событием для педагогов, учащихся и их родителей: такая необходимость назрела давно, однако решить вопрос удалось лишь сейчас.

Зоя Голенцева, директор МБОУ ООШ № 39 Томска.

- С 2019 года щкола № 39 является участником большого национального проекта «Образование», одна из задач которого - поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - уточняет Зоя Голенцева. – Проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» и другие способствуют внедрению на уровне основного общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение детьми базовых навыков и умений, а также повышению их мотивации к учебе и вовлеченности в образовательный процесс.

Приоритетным направлением в школе является трудовая подготовка, которая является основным средством коррекции, а также решает важнейшую задачу профессиональной подготовки. Дети изучают столярное, слесарное, швейное дело, они могут также получить навыки работы дворником, садовником. В недалеком будущем планируется расширить рамки предмета «Технология» с помощью новых направлений: в школе будут преподавать ребятам навыки цветоводства и декоративного садоводства, декоративно-прикладного искусства. Такая работа на рынке труда востребована всегда.

Развитие системы образования стремительно движется вперед, и педагогам нужно идти в ногу со временем. В соответствии с федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» в школе № 39 осуществляется апробация кейсов регионального проекта «Территория интеллекта». Продолжается работа в рамках стажировочной площадки ТГПУ по направлению «Организация коррекционно-развивающей среды в рамках требования ФГОС для детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра». Коллектив транслирует значимый педагогический и управленческий опыт в связи с присвоением школе в 2018 году статуса муниципальной стажировочной площадки.

- Новые вызовы требуют соответствующей подготовленности учителей, - отмечает директор школы № 39. – Наши педагоги постоянно учатся, они перенимают и передают собственный опыт, занимаются самообразованием, посещают обучающие семинары, участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, побеждают и накапливают методическую базу. От них стараются не отставать ученики. Дети - постоянные участники различных областных и городских конкурсов. Например, в 2019-2020 учебном году трое обучающихся нашей школы выступали на региональном чемпионате «Абилимпикс», один из них занял призовое третье место. Искренне гордимся и рады успехам ребят!

«Доброшкола» - учащимся с ОВЗ

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» школа № 39 реализует сегодня проект «Доброшкола». С 2021 по 2023 год планируется обновить материально-техническую базу учреждения. Сумма выделенных в рамках проекта средств составит более 7 млн рублей. В планах приобретение нового оборудования для кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда: современные диагностические комплексы, коррекционно-развивающие и дидактические средства; оборудование для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, чтобы оснастить швейную, столярную мастерские и кабинет социально-бытовой ориентировки.

В настоящий момент, в осенние каникулы, завершается текущий ремонт помещений, трудовых мастерских и специальных кабинетов. На эти цели было направлено свыше 1 млн рублей из муниципального и областного бюджетов.

- Нам очень важно, чтобы наши ученики получали качественное образование, - подчеркивает Зоя Голенцева. - Задача администрации и педагогов - помочь детям стать конкурентоспособными и востребованными в обществе.