Столетие - повод расти дальше

Томский лесотехникум оказывает серьезную поддержку развитию школьных лесничеств Томской области.

По статистике, более 60% территории Томской области покрыто лесными массивами. Лес дает работу тысячам томичей, которые охраняют его, растят, заготавливают и перерабатывают древесину. Немалую роль в подготовке кадров для одной из ведущих отраслей вот уже более 100 лет играет Томский лесотехнический техникум (ТЛТ).

- Сегодня в техникуме обучается более 700 студентов, - говорит директор ТЛТ Наталия Полеванова. - Востребованность в кадрах растет, как и конкурс при поступлении. По популярности лидируют направления «лесное и лесопарковое хозяйство» и «технология деревообработки». Не отстают и два других - «техническая эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и «технология лесозаготовок». Чтобы удовлетворить запросы работодателей, мы даже пошли на стратегический шаг, увеличив в 2020 году контрольные цифры приема на 50 бюджетных мест.

За столетие техникум подготовил более 35 тысяч специалистов по 16 специальностям. Его история начинается с открытия в Томске в 1920 году лесного отделения, где готовили лесоводов и лесоустроителей, и отражает развитие лесного комплекса и опыта ведения лесного хозяйства в стране - от организации промыслов до современной лесной индустрии.

Вместе со страной техникум переживал взлеты и трудные времена. Открывал новые специальности, такие как «механизация лесозаготовок» в 1930 году. Отправлял студентов и сотрудников на фронт в суровые военные годы. Разрастался, когда после войны шел бурный рост жилищного строительства, нужна была продукция из дерева и больше специалистов для отрасли. В 1951-м учреждение переехало в просторное здание на ул. Карла Маркса, 22. Тогда же к учебно-опытному хозяйству в селе Тимирязево добавились новые современные мастерские, техникум стал открывать филиалы в районах области, чтобы обеспечить развивающуюся отрасль специалистами.

Опыт и открытость

Нынешние времена тоже заставляют старейшее в регионе учреждение среднего профессионального образования меняться. «В 2020 году мы перепланировали площади дендрария в учебно-опытном хозяйстве, где наши студенты проводят лабораторные и практические работы по всем направлениям подготовки, - рассказывает заместитель директора ТЛТ Елена Перцева. - Засеяли участки семенами новых пород деревьев и кустарников, высадили саженцы».

На выделенные департаментом профобразования Томской области почти 3 млн рублей в техникуме создается мастерская по стандартам WordSkills по новой для региона компетенции «плотницкое дело». Современное оборудование позволит готовить студентов к чемпионатам. Также в планах выиграть федеральный грант, благодаря которому появится возможность оборудовать еще четыре мастерские для обучения студентов работе с современной лесозаготовительной и дорожной техникой.

Наработанный коллективом техникума опыт и открытость новациям стали основой того, что это учреждение уверенно держит руку на пульсе. ТЛТ не раз признавался лучшим в регионе по многим показателям. Так, по независимой оценке качества профессиональных образовательных организаций Томской области он стабильно занимает лидирующие позиции. И студенты, и преподаватели вносят свой вклад в копилку побед на различных олимпиадах, в конкурсах и проектах.

Студенты и преподаватели техникума активно участвуют в конкурсных состязаниях и уверенно побеждают.

ТЛТ входит в Союз томских лесопромышленников и лесоэкспортеров, также является членом лесопромышленного кластера региона по подготовке специалистов для лесной отрасли. В 2020 году техникум получил статус региональной стажировочной площадки по направлению «Инновационный подход в системе экологического образования и просвещения», в рамках которой повышают свою квалификацию педагогические работники.

- Транслируем наработанный годами опыт для всего населения региона, - поясняет Наталия Полеванова. - Наша задача - повысить уровень экологической культуры. Проводим конференции, мероприятия онлайн, нами разработан и ведется сайт по этому направлению, любой желающий может подключиться к этим знаниям. Также мы являемся одним из звеньев дорожной карты по развитию школьных лесничеств в Томской области. Школы юного исследователя - своеобразные точки роста для профориентирования школьников, для них мы проводим мастер-классы, вместе ведем научно-практическую проектную деятельность. Нами разработан ряд обучающих курсов по экологическому направлению. В этом году будем взаимодействовать со школами Томского района, проведем конкурс профмастерства по двум компетенциям - «столярное дело» и «лесное дело». А областной департамент лесного хозяйства проявил заинтересованность в том, чтобы наши педагоги провели с руководителями и учителями школ семинары, помогающие в развитии школьных лесничеств и навыков проектно-исследовательской деятельности у школьников, мечтающих стать «хранителями» зеленого наряда нашей планеты.

Партнерство помогает

В ТЛТ все последние годы активно создается и развивается блок электронного обучения. Сегодня по большинству основных специальностей и курсов существуют электронные дистанционные программы. Это значительно расширяет возможности техникума как учебного заведения, а также позволяет людям, независимо от места проживания, социального статуса и состояния здоровья, пройти полноценное обучение.

Ставить перед собой новые задачи помогает партнерство с крупными предприятиями лесопромышленного комплекса региона, такими как «Монолит-Строй» и «Томлесдрев», с областным департаментом лесного хозяйства и подведомственными ему организациями.

- Взаимодействие с работодателями очень важно для качества образования, для понимания стратегии и тактики развития учреждения, - отмечает Наталия Германовна. - Наш коллегиальный орган управления техникумом, а именно управляющий совет, возглавляет исполнительный директор ООО «Монолит-Строй» Даниил Рябченко, представители многих организаций-партнеров входят в совет. Все новации мы обсуждаем с партнерами, ориентируясь на запросы с их стороны.

Сетевое взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики - это и производственные практики для студентов, и стажировки для педагогов, и поступление абитуриентов по целевым договорам. В текущем году техникум возобновляет добрую традицию прошлого - наставничество. Когда за каждым студентом-практикантом будет закреплен опытный сотрудник предприятия, это еще больше повысит мотивацию будущих специалистов стать профи в своем деле.

Так что столетие Томского лесотехнического техникума, которое он отметил в июне 2020 года, - весомый повод использовать свое богатое прошлое и насыщенное делами настоящее для не менее интересного будущего!