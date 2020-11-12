Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Томское образование

Столетие - повод расти дальше

Томский лесотехнический техникум - кузница кадров для лесной отрасли региона
Алиса НИКОЛАЕВААлиса НИКОЛАЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Томский лесотехникум оказывает серьезную поддержку развитию школьных лесничеств Томской области.

Томский лесотехникум оказывает серьезную поддержку развитию школьных лесничеств Томской области.

По статистике, более 60% территории Томской области покрыто лесными массивами. Лес дает работу тысячам томичей, которые охраняют его, растят, заготавливают и перерабатывают древесину. Немалую роль в подготовке кадров для одной из ведущих отраслей вот уже более 100 лет играет Томский лесотехнический техникум (ТЛТ).

- Сегодня в техникуме обучается более 700 студентов, - говорит директор ТЛТ Наталия Полеванова. - Востребованность в кадрах растет, как и конкурс при поступлении. По популярности лидируют направления «лесное и лесопарковое хозяйство» и «технология деревообработки». Не отстают и два других - «техническая эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и «технология лесозаготовок». Чтобы удовлетворить запросы работодателей, мы даже пошли на стратегический шаг, увеличив в 2020 году контрольные цифры приема на 50 бюджетных мест.

За столетие техникум подготовил более 35 тысяч специалистов по 16 специальностям. Его история начинается с открытия в Томске в 1920 году лесного отделения, где готовили лесоводов и лесоустроителей, и отражает развитие лесного комплекса и опыта ведения лесного хозяйства в стране - от организации промыслов до современной лесной индустрии.

Вместе со страной техникум переживал взлеты и трудные времена. Открывал новые специальности, такие как «механизация лесозаготовок» в 1930 году. Отправлял студентов и сотрудников на фронт в суровые военные годы. Разрастался, когда после войны шел бурный рост жилищного строительства, нужна была продукция из дерева и больше специалистов для отрасли. В 1951-м учреждение переехало в просторное здание на ул. Карла Маркса, 22. Тогда же к учебно-опытному хозяйству в селе Тимирязево добавились новые современные мастерские, техникум стал открывать филиалы в районах области, чтобы обеспечить развивающуюся отрасль специалистами.

Опыт и открытость

Нынешние времена тоже заставляют старейшее в регионе учреждение среднего профессионального образования меняться. «В 2020 году мы перепланировали площади дендрария в учебно-опытном хозяйстве, где наши студенты проводят лабораторные и практические работы по всем направлениям подготовки, - рассказывает заместитель директора ТЛТ Елена Перцева. - Засеяли участки семенами новых пород деревьев и кустарников, высадили саженцы».

На выделенные департаментом профобразования Томской области почти 3 млн рублей в техникуме создается мастерская по стандартам WordSkills по новой для региона компетенции «плотницкое дело». Современное оборудование позволит готовить студентов к чемпионатам. Также в планах выиграть федеральный грант, благодаря которому появится возможность оборудовать еще четыре мастерские для обучения студентов работе с современной лесозаготовительной и дорожной техникой.

Наработанный коллективом техникума опыт и открытость новациям стали основой того, что это учреждение уверенно держит руку на пульсе. ТЛТ не раз признавался лучшим в регионе по многим показателям. Так, по независимой оценке качества профессиональных образовательных организаций Томской области он стабильно занимает лидирующие позиции. И студенты, и преподаватели вносят свой вклад в копилку побед на различных олимпиадах, в конкурсах и проектах.

Студенты и преподаватели техникума активно участвуют в конкурсных состязаниях и уверенно побеждают.

Студенты и преподаватели техникума активно участвуют в конкурсных состязаниях и уверенно побеждают.

ТЛТ входит в Союз томских лесопромышленников и лесоэкспортеров, также является членом лесопромышленного кластера региона по подготовке специалистов для лесной отрасли. В 2020 году техникум получил статус региональной стажировочной площадки по направлению «Инновационный подход в системе экологического образования и просвещения», в рамках которой повышают свою квалификацию педагогические работники.

- Транслируем наработанный годами опыт для всего населения региона, - поясняет Наталия Полеванова. - Наша задача - повысить уровень экологической культуры. Проводим конференции, мероприятия онлайн, нами разработан и ведется сайт по этому направлению, любой желающий может подключиться к этим знаниям. Также мы являемся одним из звеньев дорожной карты по развитию школьных лесничеств в Томской области. Школы юного исследователя - своеобразные точки роста для профориентирования школьников, для них мы проводим мастер-классы, вместе ведем научно-практическую проектную деятельность. Нами разработан ряд обучающих курсов по экологическому направлению. В этом году будем взаимодействовать со школами Томского района, проведем конкурс профмастерства по двум компетенциям - «столярное дело» и «лесное дело». А областной департамент лесного хозяйства проявил заинтересованность в том, чтобы наши педагоги провели с руководителями и учителями школ семинары, помогающие в развитии школьных лесничеств и навыков проектно-исследовательской деятельности у школьников, мечтающих стать «хранителями» зеленого наряда нашей планеты.

Партнерство помогает

В ТЛТ все последние годы активно создается и развивается блок электронного обучения. Сегодня по большинству основных специальностей и курсов существуют электронные дистанционные программы. Это значительно расширяет возможности техникума как учебного заведения, а также позволяет людям, независимо от места проживания, социального статуса и состояния здоровья, пройти полноценное обучение.

Ставить перед собой новые задачи помогает партнерство с крупными предприятиями лесопромышленного комплекса региона, такими как «Монолит-Строй» и «Томлесдрев», с областным департаментом лесного хозяйства и подведомственными ему организациями.

- Взаимодействие с работодателями очень важно для качества образования, для понимания стратегии и тактики развития учреждения, - отмечает Наталия Германовна. - Наш коллегиальный орган управления техникумом, а именно управляющий совет, возглавляет исполнительный директор ООО «Монолит-Строй» Даниил Рябченко, представители многих организаций-партнеров входят в совет. Все новации мы обсуждаем с партнерами, ориентируясь на запросы с их стороны.

Сетевое взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики - это и производственные практики для студентов, и стажировки для педагогов, и поступление абитуриентов по целевым договорам. В текущем году техникум возобновляет добрую традицию прошлого - наставничество. Когда за каждым студентом-практикантом будет закреплен опытный сотрудник предприятия, это еще больше повысит мотивацию будущих специалистов стать профи в своем деле.

Так что столетие Томского лесотехнического техникума, которое он отметил в июне 2020 года, - весомый повод использовать свое богатое прошлое и насыщенное делами настоящее для не менее интересного будущего!

Интересное

Рекомендуемые