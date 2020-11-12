«Сегодня делать лучше, чем вчера!» - эта строка из гимна областной системы профессионального образования (СПО) полностью отражает реальность. Гимн появился минувшим летом, его создали студенты и педагоги местных колледжей и техникумов. Именно эту строку любит цитировать, разговаривая со студентами, директор Томского экономико-промышленного колледжа Дмитрий Матвеев.
- Наблюдаю последние два года, что наиболее серьезные информационные поводы в Томской области дает СПО, обгоняя в этом смысле вузы и предприятия, - отмечает Дмитрий Михайлович. - Год 2020-й - особенный, в этом году СПО и России, и нашего региона отмечает 80-летие. Не случайно 2020-й губернатором Томской области был объявлен Годом рабочих профессий. СПО получает поддержку и на уровне региона, и на уровне Федерации, и все это нацелено на одно - на подготовку выпускника колледжа или техникума под конкретное рабочее место. В Томской области в системе профобразования один из самых высоких показателей трудоустройства - более 70%, у нас в колледже он такой же. Поддержка региона и все проекты направлены на это.
Молодых профи готовят здесь
Томский экономико-промышленный колледж (ТЭПК) нынче стал победителем конкурсного отбора, который проводило Министерство просвещения РФ на предоставление в 2021 году из федерального бюджета гранта для обновления материально-технической базы по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках нацпроекта «Образование». Конкуренция была нешуточной - на поддержку претендовали 854 учреждения из 81 региона России.
- В будущем году на выделенные Федерацией средства мы предполагаем создание четырех мастерских: по токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, по электронике и по инженерному дизайну CAD, - продолжает Дмитрий Матвеев. - За счет внебюджетных средств колледжа готовим помещения мастерских и оформляем по брендбуку в едином стиле. Оборудование будет закуплено за счет средств федерального, частично областного бюджета и внебюджетных средств. Для ТЭПК это означает дополнительный импульс и серьезный задел на будущее развитие.
Помимо этого, на базе колледжа действует уникальная учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», открывшаяся в рамках федерального проекта по производительности труда и поддержке занятости. Помимо работы с предприятиями - участниками нацпроекта такое соседство решает еще одну задачу - погружение студентов в культуру бережливых технологий.
В колледже меняется не только учебный процесс, но также общественная и бытовая жизнь студентов и преподавателей. В начале текущего учебного года в общежитии был создан и интересно оформлен Молодежный центр. Современное помещение для работы получил студсовет, а для педагогов были созданы во всех корпусах павильоны или комнаты для кратковременного отдыха, оснащенные СВЧ-печами, чайниками, посудой.
Сейчас ТЭПК запускает в работу электронную систему доступа в учебные корпуса, а в столовой появился терминал безналичной оплаты. С этого учебного года развиваются новые форматы встреч руководства колледжа с коллективом работников и обучающихся - «Час директора» и «Диалог на равных».
В новом формате встреч «Диалог на равных» обсуждаются важнейшие вопросы, связанные с учебой, общественной и бытовой жизнью студентов.
И уже сейчас колледж, основанный 6 июля 1942 года как Томский механический техникум, начинает готовиться к юбилею. Праздничные события стартуют в сентябре 2021-го. В их числе создание музея истории колледжа, учреждение звания «Почетный выпускник колледжа» и оформление портретной галереи. Кроме того, планируется закладка аллеи, подготовка альбома «ТЭПК в лицах и фактах» и даже реализация мечты по открытию полноценного конференц-зала.
- Планов много, для меня главное, что эти идеи получили в коллективе поддержку, - добавляет директор ТЭПК. - У нас высококвалифицированный коллектив, работают сотрудники с большим опытом работы, являющиеся мастерами своего дела. Можно раздобыть самое современное оборудование, но, если нет людей, которые умеют на нем работать и увлекать за собой студентов, - ничего не получится.
Колледж является одним из крупных учреждений СПО региона. Способность коллектива сплотиться и работать единой командой показала приемная кампания, которая в 2020 году впервые проходила в дистанционном режиме. Набор на первый курс по всем формам обучения составил 400 человек. «Кампания прошла без сбоев, - комментирует Дмитрий Матвеев. - Мы не оставляли никого наедине с трудностями, наша политика - не оставить без внимания ни один телефонный звонок, ни одно обращение, поддерживать постоянную обратную связь. Это позволило провести кампанию успешно».
Самой популярной специальностью при конкурсе в пять человек на место стали «информационные системы и программирование» со средним баллом аттестата выше четырех. На втором месте - «управление качеством продукции, процессов и услуг» (три человека на место с тем же средним баллом). Что касается статистики, 45% студентов - жители Томска, 33% - приехали из области, 22% - иногородние. Ребята приезжают на учебу из Кузбасса, Новосибирской области, из Алтайского края и Хакасии.
- У нас работают квалифицированные кадры, наша материальная база постоянно обновляется, - говорит Дмитрий Матвеев. - Наши ключевые партнеры - НПЦ «Полюс», НПФ «Микран», «Манотомь», ТЭТЗ, «ЭлеСи», «Шлюмберже», НИИПП, Томская электронная компания, «Сибирский машиностроитель», ТЭМЗ, ТОМЗЭЛ, «Ильма», Сибирская машиностроительная компания, нас знают и охотно принимают на работу наших выпускников. У нас есть все, для того чтобы студенты стали мастерами своего дела и, получая диплом, уже знали, на какое рабочее место они придут трудоустраиваться.
Студенты ТЭПК не только успешно осваивают секреты профессий, но и активно участвуют в творческих проектах колледжа.