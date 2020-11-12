«Сегодня делать лучше, чем вчера!» - эта строка из гимна областной системы профессионального образования (СПО) полностью отражает реальность. Гимн появился минувшим летом, его создали студенты и педагоги местных колледжей и техникумов. Именно эту строку любит цитировать, разговаривая со студентами, директор Томского экономико-промышленного колледжа Дмитрий Матвеев.

- Наблюдаю последние два года, что наиболее серьезные информационные поводы в Томской области дает СПО, обгоняя в этом смысле вузы и предприятия, - отмечает Дмитрий Михайлович. - Год 2020-й - особенный, в этом году СПО и России, и нашего региона отмечает 80-летие. Не случайно 2020-й губернатором Томской области был объявлен Годом рабочих профессий. СПО получает поддержку и на уровне региона, и на уровне Федерации, и все это нацелено на одно - на подготовку выпускника колледжа или техникума под конкретное рабочее место. В Томской области в системе профобразования один из самых высоких показателей трудоустройства - более 70%, у нас в колледже он такой же. Поддержка региона и все проекты направлены на это.

Молодых профи готовят здесь

Томский экономико-промышленный колледж (ТЭПК) нынче стал победителем конкурсного отбора, который проводило Министерство просвещения РФ на предоставление в 2021 году из федерального бюджета гранта для обновления материально-технической базы по федеральному проекту «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках нацпроекта «Образование». Конкуренция была нешуточной - на поддержку претендовали 854 учреждения из 81 региона России.

- В будущем году на выделенные Федерацией средства мы предполагаем создание четырех мастерских: по токарным и фрезерным работам на станках с ЧПУ, по электронике и по инженерному дизайну CAD, - продолжает Дмитрий Матвеев. - За счет внебюджетных средств колледжа готовим помещения мастерских и оформляем по брендбуку в едином стиле. Оборудование будет закуплено за счет средств федерального, частично областного бюджета и внебюджетных средств. Для ТЭПК это означает дополнительный импульс и серьезный задел на будущее развитие.

Помимо этого, на базе колледжа действует уникальная учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», открывшаяся в рамках федерального проекта по производительности труда и поддержке занятости. Помимо работы с предприятиями - участниками нацпроекта такое соседство решает еще одну задачу - погружение студентов в культуру бережливых технологий.

В колледже меняется не только учебный процесс, но также общественная и бытовая жизнь студентов и преподавателей. В начале текущего учебного года в общежитии был создан и интересно оформлен Молодежный центр. Современное помещение для работы получил студсовет, а для педагогов были созданы во всех корпусах павильоны или комнаты для кратковременного отдыха, оснащенные СВЧ-печами, чайниками, посудой.

Сейчас ТЭПК запускает в работу электронную систему доступа в учебные корпуса, а в столовой появился терминал безналичной оплаты. С этого учебного года развиваются новые форматы встреч руководства колледжа с коллективом работников и обучающихся - «Час директора» и «Диалог на равных».

В новом формате встреч «Диалог на равных» обсуждаются важнейшие вопросы, связанные с учебой, общественной и бытовой жизнью студентов.

И уже сейчас колледж, основанный 6 июля 1942 года как Томский механический техникум, начинает готовиться к юбилею. Праздничные события стартуют в сентябре 2021-го. В их числе создание музея истории колледжа, учреждение звания «Почетный выпускник колледжа» и оформление портретной галереи. Кроме того, планируется закладка аллеи, подготовка альбома «ТЭПК в лицах и фактах» и даже реализация мечты по открытию полноценного конференц-зала.

- Планов много, для меня главное, что эти идеи получили в коллективе поддержку, - добавляет директор ТЭПК. - У нас высококвалифицированный коллектив, работают сотрудники с большим опытом работы, являющиеся мастерами своего дела. Можно раздобыть самое современное оборудование, но, если нет людей, которые умеют на нем работать и увлекать за собой студентов, - ничего не получится.

Колледж является одним из крупных учреждений СПО региона. Способность коллектива сплотиться и работать единой командой показала приемная кампания, которая в 2020 году впервые проходила в дистанционном режиме. Набор на первый курс по всем формам обучения составил 400 человек. «Кампания прошла без сбоев, - комментирует Дмитрий Матвеев. - Мы не оставляли никого наедине с трудностями, наша политика - не оставить без внимания ни один телефонный звонок, ни одно обращение, поддерживать постоянную обратную связь. Это позволило провести кампанию успешно».

Самой популярной специальностью при конкурсе в пять человек на место стали «информационные системы и программирование» со средним баллом аттестата выше четырех. На втором месте - «управление качеством продукции, процессов и услуг» (три человека на место с тем же средним баллом). Что касается статистики, 45% студентов - жители Томска, 33% - приехали из области, 22% - иногородние. Ребята приезжают на учебу из Кузбасса, Новосибирской области, из Алтайского края и Хакасии.

- У нас работают квалифицированные кадры, наша материальная база постоянно обновляется, - говорит Дмитрий Матвеев. - Наши ключевые партнеры - НПЦ «Полюс», НПФ «Микран», «Манотомь», ТЭТЗ, «ЭлеСи», «Шлюмберже», НИИПП, Томская электронная компания, «Сибирский машиностроитель», ТЭМЗ, ТОМЗЭЛ, «Ильма», Сибирская машиностроительная компания, нас знают и охотно принимают на работу наших выпускников. У нас есть все, для того чтобы студенты стали мастерами своего дела и, получая диплом, уже знали, на какое рабочее место они придут трудоустраиваться.