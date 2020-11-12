Творческий подход и вектор на инновации

В рамках Дней науки старшеклассники организуют познавательные мероприятия для маленьких гимназистов. Физика и химия для них - почти как фокусы.

Возраст - понятие относительное. Если человек празднует 30-летие, мы говорим, что он еще молод и у него все впереди. Однако если такую же дату отмечает школа, мы смотрим на достижения и поражаемся, как много можно достичь за несколько десятков лет. Яркий пример - гимназия № 56 города Томска.

Не сразу школа строилась...

Накануне памятной даты в гимназии кипит работа. Все массовые мероприятия по случаю дня рождения пришлось отменить, однако праздничные акции и выставки все же состоятся. Уже сейчас на лестницах появились яркие рисунки учеников. Каждого, кто до конца октября получит 200 пятерок, обязательно наградят призом. А еще во время классных часов детям расскажут, что такое гимназия и чем отличается их учебное заведение от других.

- У гимназии богатая история. С момента ее основания прошло много времени, сейчас и оснащение другое, и ученики, и коллектив, - говорит директор гимназии № 56 Ирина Буримова.

Сама Ирина Ивановна работает тут с открытия. Она пришла в школу в августе 1990 года молодой учительницей сразу после института. Помнит даже, как достраивали здание: «Вокруг него стояли вагончики, где мы переодевались. Приходили сюда сразу после занятий в окрестных школах и шли шкурить стены, красить их, белить…».

Первый директор школы-гимназии № 56 Любовь Гунбина со своими учениками.

Основы, на которых и сегодня стоит гимназия, заложила ее первый директор Любовь Гунбина. «Я тогда работала в комсомоле, курировала образовательную сферу. Как только меня выбрали на эту должность, начала набирать коллектив и учеников. В первый же год в школу-гимназию пришло 450 ребят. Постепенно она завоевала доверие не только жителей Каштака, но и всего города.

- Учителя все время развивались, ездили на курсы и всегда старались, чтобы детям было интересно, - подчеркивает Любовь Гунбина. - В основе всегда лежали творчество и метод убеждения. Коллектив все время тестировал и внедрял новейшие программы.

Сохраняется такой подход к делу и сегодня. Быть может, поэтому чаще всего в перечне достижений учреждения встречается два слова - «победитель» и «инновационный».

Всегда открыты для нового

Самым сильным направлением в 56-й гимназии стали информационные технологии. Еще в 1998 году в рамках сотрудничества с ТГУ все педагоги прошли обучение работе на компьютере. В итоге были разработаны свои мультимедийные курсы по 13 предметам. Позже на средства гранта был оборудован компьютерный класс, который затем стал конференц-залом.

Спустя несколько лет гимназия вступила в ряды ассоциации «Сибирский открытый университет», а с 2010-го по 2020 год достигла еще больших успехов. Дважды становилась победителем конкурса среди школ в рамках нацпроекта «Образование», дважды была признана лидером в регионе среди тех, кто внедряет инновационные образовательные программы.

На протяжении многих лет учреждение выступает региональной стажировочной и сетевой инновационной площадкой, а также федеральной инновационной площадкой по внедрению эффективных образовательных технологий. На ее базе реализована «Модель духовно-нравственного воспитания школьников в условиях гимназии» и отработано построение информационной образовательной среды как приоритетного направления развития, а также разработаны методики подготовки и проведения уроков с использованием интерактивной доски.

- Наш девиз всегда состоял из трех слов: «Образование. Творчество. Успех», - говорит И. И. Буримова. - Успех создают люди. Никакая техника и оборудование тут не поможет, если не будет соратников, объединенных делом.

Технологии служат образованию

2020 год пополнил список достижений гимназии № 56 грантом Министерства просвещения РФ. В его рамках будет реализован проект «Цифровые технологии как основа педагогического инжиниринга обеспечения доступности и повышения качества образования».

Главная задача проекта - сделать образовательное пространство открытым и доступным, позволяющим добывать знания из различных источников, и дать возможность ученикам выбирать свой темп и траекторию обучения.

Свою задачу педагоги гимназии № 56 видят в том, чтобы помочь каждому ученику в полной мере проявить свои способности, раскрыть свои сильные стороны.

- Мы одними из первых апробировали систему дистанционного обучения. Тогда тестировали ее на случай, если где-то нет специалистов, - поясняет директор. - Но сейчас она нужна совсем для других целей.

К работе планируется подключить школы-партнеры, показав им, как информационные технологии могут обогатить образовательный процесс. Будет приобретено оборудование для обеспечения доступа ко всем материалам через облачное хранилище, а также разработаны курсы для педагогов и создан цифровой учебно-методический комплекс по адаптивной математике и информатике для подготовки к ГИА. А для проведения некоторых занятий пригласят магистров и аспирантов городских вузов.

- В текущем учебном году гимназия подала заявку на включение ее в программу корпорации Intel® «Технологии искусственного интеллекта для каждого», участие в которой поможет педагогам сформировать у школьников умения, необходимые в современном высокотехнологичном обществе. И это не первый наш опыт сотрудничества. Мы были активными участниками мероприятий Образовательной Галактики Intel® в 2012-14 годах», - рассказывает учитель информатики Надежда Клёсова.

Найти сильные стороны

Помимо информационных технологий в 56-й гимназии активно реализуется своя модель духовно-нравственного воспитания.

- Речь о том, чтобы помочь реализовать способности каждого ученика, раскрыть его сильные стороны. А они могут лежать в любой плоскости - образовательной, творческой или спортивной», - подчеркивает заместитель директора по научно-методической работе Алена Швенк.

Ежегодно на базе гимназии проводятся Макарьевские чтения. Во второй четверти все с нетерпением ждут Дней науки. В течение двух месяцев старшеклассники организуют познавательные мероприятия, например, музей физической игрушки или химическую лабораторию «Путешествие на планету Железяка». Каждый раз выбирается одно из направлений - гуманитарное, технологическое, естественнонаучное.

- Вы бы видели выражение глаз старшеклассников, когда они проводят мероприятия для маленьких. Физика и химия для ребятишек - загадочные науки, почти как фокусы. Потом они ждут седьмого-восьмого класса, чтобы узнать, как это делается, - говорит Алена Швенк.

Педагоги подчеркивают: родную гимназию невозможно не любить. Ведь здесь они вместе реализуют смелые идеи, помогают детям найти их сильные стороны и стать успешными. А больше всего их вдохновляют сияющие глаза ребятишек, которые потом взрослеют, выходят в мир и меняют его к лучшему.