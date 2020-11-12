По-русски значит «слава»…

9 октября исполнилось 80 лет художественному руководителю, заслуженному работнику культуры РФ Элеоноре Дмитриевне Варенцовой. А 8 ноября свой 40-летний юбилей отметил и сам творческий коллектив.

Студия для мальчиков и юношей была организована в 1980 году Э. Д. Варенцовой, Л. Ф. Ратушной и Л. М. Райковой. За эти время сменилось несколько поколений хористов.

В первом составе пели 60 мальчиков в возрасте 7-8 лет. Сначала коллектив представлял Дом ученых, позже - Дом пионеров, который ныне носит название «Дворец творчества детей и молодежи Томска». Кстати, в этом году ему исполняется 95 лет.

Элеонора Дмитриевна так вспоминает о первом выступлении своей студии: «Это было 8 ноября 1980 года. В драмтеатре в сопровождении симфонического оркестра филармонии мы исполнили песню Дмитрия Шостаковича «Родина слышит». Эту дату и отмечаем как день рождения коллектива. Между прочим, эту песню в космосе пел Юрий Гагарин. А мой самый первый хор - смешанный хор брянского Дворца машиностроителей - встречался с первым космонавтом и пел для него. Представляете, когда это было… И какие чувства мы тогда испытывали».

Сегодня «Глория» - один из самых уважаемых творческих коллективов Томска. Хоровая студия неоднократно становилась победителем международных и всероссийских конкурсов. Четыре раза принимала участие во Всемирной Олимпиаде хоров и каждый раз была лауреатом. С наградами хористы приезжали из Италии, Германии, Южной Кореи. В 2020 году «Глория» взяла Гран-при Международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Брест».

Ученики - не обязательно музыканты

Сейчас «Глория» не просто хор, а хоровая студия мальчиков и юношей. А ее руководитель - пример высочайшего профессионализма и влюбленности в хоровую музыку.

Элеонора Дмитриевна работает с детьми не одна, в составе коллектива есть и другие педагоги. Сама Варенцова отмечает, что для нее не так важно, станет ли воспитанник профессиональным музыкантом:

- Суть в том, чтобы человек в самом раннем детстве получил заряд любви к прекрасному. Многие наши бывшие солисты стали музыкантами, но еще больше тех, кто не стал, но поет до сих пор. Некоторые в Томске, некоторые в других городах, в других странах.

Руководитель «Глории» Элеонора Варенцова - пример высокого профессионализма и влюбленности в хоровую музыку.

Несколько учеников Э. Варенцовой действительно стали известными музыкантами. Например, Сергей Кузьмин - тенор в Михайловском театре Санкт-Петербурга, а Гурий Гурьев был приглашен на стажировку в оперный театр «Ла Скала» в Италии. Многие также продолжают карьеру за границей - в США, Ирландии, на Кипре. Михаил Давыдов сейчас - дирижер капеллы ТГУ.

- Я всех их помню, каждый голос. Я хотела устроить большой юбилейный концерт в БКЗ, но ситуация с коронавирусом все планы нам поломала, - сетует художественный руководитель студии. - Но мы обязательно осуществим задуманное. Сразу, как только все эти карантины закончатся. Пусть это будет уже следующий учебный год, пусть нам будет уже сорок один... Все равно отмечать будем как юбилей. Обстоятельства не лишат нас этого праздника!