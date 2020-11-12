Мотивация к познанию

Робототехника – дисциплина творческая и практическая: ребята моделируют роботов, а затем демонстрируют их работоспособность.

В условиях цифрового общества, когда в основе его развития лежит цифровая экономика и образование, становится явной необходимостью переход от традиционной модели обучения к цифровой школе. Об этом мы поговорили с Оленой Валентиновной ПОЧИНОК, директором МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г. А. Псахье, заместителем директора лицея по инновационной деятельности Юлией Александровной КОВАЛЕВОЙ и заместителем директора лицея по информационным технологиям Аленой Андреевной ГОЛОВНИНОЙ.

Ярко, структурированно, необычно

Ядром цифровой школы МБОУ Академического лицея имени Г. А. Псахье является открытая информационно-образовательная среда, а окружением - развитая инфраструктура образовательной деятельности всех участников процесса обучения. В данной среде происходит формирование и совершенствование качеств и умений XXI века, таких как информационная активность и медиаграмотность, умение глобально мыслить, способность к непрерывному образованию и решению творческих задач, кооперация, коммуникабельность и профессиональная мобильность, все те качества, которые так необходимы современному человеку. Совершенствуя цифровое пространство лицея, его руководство и педагоги помогают развитию каждого ребенка в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией, а также напрямую воздействуют на раскрытие потенциальных возможностей каждого учителя. Ведь сегодня цифровая образовательная среда выступает как один из факторов развития профессиональных компетенций педагога.

На современном этапе специалисты Академического лицея используют широкий спектр современных информационных технологий, что дает возможность провести любой урок на более высоком техническом уровне, наполнить его информацией, помогает быстро осуществить комплексную проверку усвоения знаний и многое другое. Всё это ведет к тому, что лицеисты более глубоко и осознанно воспринимают информацию, поданную ярко, структурированно и необычно, что облегчает процесс усвоения сложных тем, повышает мотивацию к познанию.

Участие команды педагогов совместно с детьми в разнообразных проектах, направленных на повышение качества образования, таких как «Территория интеллекта», «Билет в будущее», «Проектория», «Финансовая грамотность» и др., дает свои качественные результаты. Педагоги, благодаря участию в проектах, встают на ступень выше с точки зрения внедрения цифровых ресурсов, а дети с интересом и увлечением получают новые знания.

Дистанционные игры

С целью организации системы выявления и сопровождения одаренных детей в группе муниципального образования Томской области «Центральный» на базе Академического лицея в 2013 году был открыт Межмуниципальный центр, в рамках которого разрабатывается и внедряется в работу ряд педагогических инициатив для улучшения качества образования и поддержки одаренных детей. Одной из инициатив является разработка ряда дистанционных игр для старшеклассников (даты проведения игр можно узнать на сайте - http://game.aclic.ru).

Для учеников выпускных 9-х и 11-х классов команда Академического лицея проводит личное первенство по физике и математике, а для восьмиклассников и десятиклассников - физико-математический триатлон. Следует отметить, что разработчиками заданий и составителями хода игры выступают непосредственно педагоги Академического лицея, а участниками могут стать ребята, обучающиеся в любой из школ Томской области. Это стало возможным благодаря созданию собственной уникальной платформы в сети Интернет, которую в 2020-2021 учебном году мы готовы предложить участникам, тем самым перейдя на дистанционный формат общения в ходе игры. Физико-математический триатлон как и первенство по физике и математике – это уникальные ресурсы, которые основываются на междисциплинарном подходе и помогают выявить и поддержать одаренных детей.

Физико-математический триатлон – уникальный ресурс, помогающий педагогам выявить одаренных детей

Альтернативная форма предметной олимпиады, разработанная педагогами лицея, пользуется популярностью. Школы региона представляют свои команды (не более трех от одной образовательной организации), игра проводится в три этапа, по итогам финала определяются три лучших команды-победителя. Призовой фонд включает портативные колонки, наушники с микрофоном, фитнес-трекеры и другие гаджеты. Но главное – участники расширяют свой багаж знаний и кругозор, учатся работать в команде и логически мыслить и размышлять. Как принять участие с физико-математическом триатлоне, можно узнать на сайте http://project3038026.tilda.ws/.

От Google-класса – к блокчейну

Команда МБОУ Академического лицея имени Г. А. Псахье не останавливается на достигнутом. Ежедневно педагоги работают над условиями повышения качества образовательных услуг, изучают новые образовательные платформы, и уже сегодня можно говорить о созданной базе уникальных ресурсов, с помощью которых работают педагоги («Школьная цифровая платформа», «Google-класс», платформа «Академкнига/учебник» и др.). Однако педагогический коллектив открыт для инноваций и новых трендов. Перспективы развития лицея его руководство видит во внедрении более современных технологий, таких как блокчейн (технология распределенного реестра), AR/VR (технологии дополнительной и виртуальной реальности), BigData (технологии больших данных), технологии цифровых коммуникаций и многое другое. Мир цифровых технологий стремительно развивается, и задача педагогов - идти в ногу со временем, раскрыть образовательный потенциал новых технологий и начать использовать их в работе с детьми.

А результат – это стабильно высокая успеваемость лицеистов и растущее количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В лицее много победителей и призеров заключительного этапа межвузовских олимпиад и других соревновательных событий. В 2019 году МБОУ Академический лицей им. Г. А. Псахье вошел в топ-200 лучших школ России в сфере информационных технологий, а в 2020-м - в «Топ-300 лучших школ России», составленный по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.