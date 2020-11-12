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Томское образование

Детско-юношеский центр «Звездочка»: каникулы онлайн

Каникулы у ребят и педагогов детско-юношеского центра «Звездочка» всегда особенные
Анна ЛУЗАНОВСКАЯАнна ЛУЗАНОВСКАЯ
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Ребята из «Звездочки» знают, что такое содержательный досуг.

Ребята из «Звездочки» знают, что такое содержательный досуг.

На каникулах со «Звездочкой» можно больше времени уделить общению и содержательному досугу, предъявить свои достижения через участие в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях. Осенние каникулы-2020 тоже по-своему особенные. Этой осенью наши ребята проводят их дома.

Снимаем кино

Проект «Давайте познакомимся!» реализуется в центре «Звездочка» в пятнадцатый раз и является своеобразной возможностью для детских объединений заявить о себе. Традиционно итоговое событие проекта - яркая шоу-программа - проходит на главных сценических площадках Томска. В этом году в рамках проекта «Давайте познакомимся!» в «Звездочке» «снимается кино».

Идея фильма принадлежит директору центра Ольге Александровне Матовой. Вместе с его персонажами зрители становятся участниками звездного марафона. Уровень творческого участия в проекте у ребят центра, конечно, разный. Малыши оттачивали актерское мастерство, старшие ребята и выпускники готовили видеоматериал, работали над сценарием, монтировали ролики. Сейчас фильм «Звездный марафон» готов «к прокату» и представлен на сайте центра «Звездочка».

Про войну, здоровье и спорт

Много лет в центре «Звездочка» реализуется городская программа «Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке». За это время ее участниками стали свыше десяти тысяч ребят от четырех до 18 лет. В дни осенних каникул была подготовлена виртуальная выставка творческих работ участников программы.

Городская программа «Азбука здоровья», которая также реализуется в центре «Звездочка», направлена на взаимодействие детей и взрослых в сфере обмена опытом по вопросам ЗОЖ. Она позволяет ребятам окунуться в мир ценностных ориентиров человеческого здоровья. В рамках программы в осенние каникулы состоялся конкурс творческих работ «Здоровый образ жизни - путь к успеху!».

Школьники начальных классов конструировали линейные и многомерные альбомы с фотоматериалами, рисунками, 3D-аппликациями. Учащиеся шестых и седьмых классов подготовили мультимедийные презентации, в которых были представлены фотографии из спортивных залов, игр на свежем воздухе, сборов лекарственных трав, фруктовых меню и даже собственные эмблемы здоровья.

Досуг - содержательный!

Содержательный досуг - что это? И чем он отличается от несодержательного? Об этом точно знают девчонки и мальчишки, а также их родители из центра «Звездочка».

«Со спортом дружить - здоровым быть» - под таким названием в цирковой студии «Сюрприз» в дистанционном формате проходил конкурс музыкальных разминок. В театре танца «Колибри» состоялось творческое мероприятие «Посвящение в танцоры - онлайн». Ребята из детского игрового агентства «Апельсин» вместе с родителями готовили творческий проект «Фестиваль семейных историй «Когда моя мама была маленькой».

ZOOM-викторина «Мир театра» в студии театральных миниатюр «Соцветие», «Неделя сказок» в изостудии «Солнышко», квест-игра «Информация» и «Театральный КВН» в «Республике бодрых» - все это новые творческие формы организации содержательного досуга детей и даже родителей центра «Звездочка» в дистанционном формате.

…В этом году каникулы для ребят и педагогов центра проходят в режиме онлайн. В трудный для нас период все участники этого взаимодействия - дети, родители и педагоги - по-новому раскрыли свой творческий потенциал и еще раз подтвердили стремление быть частью единого творческого пространства - детско-юношеского центра «Звездочка».

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