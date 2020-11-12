НаденьМаску: в Томске молодые активисты «защитили» скульптуры и памятники

Александр Сергеевич Пушкин снисходительно позволил ребятам надеть на себя маску. Фото: из открытых источников

Участники региональной команды «Молодежка ОНФ» присоединились к всероссийской акции #НаденьМаску. Молодые активисты решили в развлекательной форме напомнить жителям Томска о важности использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Для этого ребята надевают маски на скульптуры и памятники известным персонажам, реальным и вымышленным.

Идея не нова: еще весной в Санкт-Петербурге активисты надели маски на невских грифонов. Фото: из открытых источников

Акция стартовала в День народного единства в Иркутской области. Фото с памятниками молодые люди выложили в соцсети с соответствующим хештегом. После этого к идее надеть маску на известных персонажей городских улиц присоединились участники команды «Молодежка ОНФ» и местные жители из разных регионов России. Средства индивидуальной защиты «надели» уже более 250 памятников страны.

В Томске участники команды «Молодежка ОНФ» надели медицинские маски на сказочные скульптуры, оригинальные скульптурные композиции и знаковые для города памятники. Обзавелись средствами защиты знаменитый волк из советского мультфильма «Жил-был пес» (памятник «Щас спою…»), крохотная лягушка-путешественница у гостиницы «Томск-1», бронзовый пивовар на ул. Аркадия Иванова.

Маски примерили памятники «Учительница первая моя» около главного корпуса ТГПУ на ул. Герцена; «Элли и ее друзья», посвященный героям сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», на пр. Комсомольском; кованая скульптура принца из сказки «Золушка» возле Губернаторского колледжа культуры на пр. Ленина.

Стараниями активистов не остались без защитных масок Антон Павлович Чехов, чья скульптура стоит на Набережной Томи, и Александр Сергеевич Пушкин, бюст которого украшает сквер у Дворца бракосочетаний. Таким образом, томичам о мерах предосторожности напомнили более десятка памятников.

Хрюшки возле одного из томских предприятий тоже не остались без средств защиты. Фото: из открытых источников

Всем – позитивного настроя!

Участники «Молодежки ОНФ» своей акции решили еще раз напомнить томичам о важности надевать маску в транспорте, магазинах и прочих людных местах. И не только для того, чтобы защитить себя, но и других, учитывая, как много среди нас бессимптомных носителей коронавируса.

Челлендж #Наденьмаску сегодня подхватили активисты молодежных организаций во многих регионах страны, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. Надо сказать, и сами горожане активно поддерживают акцию. Они с удовольствием помогают ребятам надевать маски на памятники, фотографируют их и выкладывают в социальные сети.

– Томичи узнают из СМИ и соцсетей, что в России проходит акция #НаденьМаску, и охотно ее поддерживают. Конечно, памятники вряд ли способны заразить кого-то, но это хороший пример для людей. Кто-то по непонятным причинам не носит маски, кто-то возмущается, что таким образам нарушают их права. Но это несложно – взять и надеть маску. Просто в обратном случае мы подвергаем риску не только себя, но и других людей, – рассказала Маргарита Ожигова, участница томской региональной команды «Молодежка ОНФ». – Ну а памятники, пропагандирующие средства индивидуальной защиты, пусть добавят всем томичам позитивного настроя!