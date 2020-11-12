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#НаденьМаску: в Томске молодые активисты «защитили» скульптуры и памятники

«Антиковидная» акция проходит с начала ноября в разных регионах России
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Александр Сергеевич Пушкин снисходительно позволил ребятам надеть на себя маску.

Александр Сергеевич Пушкин снисходительно позволил ребятам надеть на себя маску.

Фото: из открытых источников

Участники региональной команды «Молодежка ОНФ» присоединились к всероссийской акции #НаденьМаску. Молодые активисты решили в развлекательной форме напомнить жителям Томска о важности использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Для этого ребята надевают маски на скульптуры и памятники известным персонажам, реальным и вымышленным.

Идея не нова: еще весной в Санкт-Петербурге активисты надели маски на невских грифонов.

Идея не нова: еще весной в Санкт-Петербурге активисты надели маски на невских грифонов.

Фото: из открытых источников

Акция стартовала в День народного единства в Иркутской области. Фото с памятниками молодые люди выложили в соцсети с соответствующим хештегом. После этого к идее надеть маску на известных персонажей городских улиц присоединились участники команды «Молодежка ОНФ» и местные жители из разных регионов России. Средства индивидуальной защиты «надели» уже более 250 памятников страны.

В Томске участники команды «Молодежка ОНФ» надели медицинские маски на сказочные скульптуры, оригинальные скульптурные композиции и знаковые для города памятники. Обзавелись средствами защиты знаменитый волк из советского мультфильма «Жил-был пес» (памятник «Щас спою…»), крохотная лягушка-путешественница у гостиницы «Томск-1», бронзовый пивовар на ул. Аркадия Иванова.

Маски примерили памятники «Учительница первая моя» около главного корпуса ТГПУ на ул. Герцена; «Элли и ее друзья», посвященный героям сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», на пр. Комсомольском; кованая скульптура принца из сказки «Золушка» возле Губернаторского колледжа культуры на пр. Ленина.

Стараниями активистов не остались без защитных масок Антон Павлович Чехов, чья скульптура стоит на Набережной Томи, и Александр Сергеевич Пушкин, бюст которого украшает сквер у Дворца бракосочетаний. Таким образом, томичам о мерах предосторожности напомнили более десятка памятников.

Хрюшки возле одного из томских предприятий тоже не остались без средств защиты.

Хрюшки возле одного из томских предприятий тоже не остались без средств защиты.

Фото: из открытых источников

Всем – позитивного настроя!

Участники «Молодежки ОНФ» своей акции решили еще раз напомнить томичам о важности надевать маску в транспорте, магазинах и прочих людных местах. И не только для того, чтобы защитить себя, но и других, учитывая, как много среди нас бессимптомных носителей коронавируса.

Челлендж #Наденьмаску сегодня подхватили активисты молодежных организаций во многих регионах страны, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге. Надо сказать, и сами горожане активно поддерживают акцию. Они с удовольствием помогают ребятам надевать маски на памятники, фотографируют их и выкладывают в социальные сети.

– Томичи узнают из СМИ и соцсетей, что в России проходит акция #НаденьМаску, и охотно ее поддерживают. Конечно, памятники вряд ли способны заразить кого-то, но это хороший пример для людей. Кто-то по непонятным причинам не носит маски, кто-то возмущается, что таким образам нарушают их права. Но это несложно – взять и надеть маску. Просто в обратном случае мы подвергаем риску не только себя, но и других людей, – рассказала Маргарита Ожигова, участница томской региональной команды «Молодежка ОНФ». – Ну а памятники, пропагандирующие средства индивидуальной защиты, пусть добавят всем томичам позитивного настроя!

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