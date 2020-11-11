Туда и обратно: за 33 дня томич проехал по сибирскому «Золотому кольцу» на велосипеде

Егор Ковальчук вернулся в Томск, преодолев 10 тысяч нелегких километров. Фото: пресс-служба РГО.

Спортсмен Егор Ковальчук 6 ноября вернулся из первого велопутешествия по новому туристическому маршруту «Золотое кольцо Сибири». За месяц с небольшим он побывал в десяти регионах округа, от Томска до Бурятии, преодолев 10 тысяч километров.

Горы, ветер и дождь

Маршрут Егора – со стартом в Томске, разумеется, – охватил Новосибирскую область, Алтайский край, Республику Алтай, Кемеровскую область, Красноярский край, Иркутскую область, Республики Тыва, Хакасия и Бурятия. Чтобы преодолеть такое расстояние на велосипеде, путешественнику потребовалось ровным счетом 33 дня.

Трудностей в поездке было немало, но для спортсмена это стало отличной тренировкой. Фото: пресс-служба РГО.

– Мне нужно было вобрать в себя весь этот концентрат за месяц, не только спортивный, но и культурный. Увидеть, заснять все, попробовать посмотреть на маршрут глазами туриста, – рассказал журналистам на пресс-конференции Егор Ковальчук. – За месяц я проехал через десять регионов Сибири, и это все было сконцентрировано... Каждый регион уникален, имеет свои интересные достопримечательности – культурные, этнографические, религиозные. За все время пути не было ни одного повторяющегося дня, ежедневно погода менялась, природа менялась... Везде все разное, и природа, конечно, уникальная. Я старался смотреть глазами человека, который никогда не был в Сибири или вообще в России, и меня все, действительно, удивляло. Я считаю, что прошла поездка очень удачно.

Конечно, были у Егора в течение поездки и свои трудности. «Горы, ветер, дождь... Но мне это было нужно как спортсмену, потому что для нас каждый выезд – это и тренировка, и подготовка к чему-то большему», – поделился Ковальчук.

Планируется снять фильм о путешествии, основанный на собранных нашим героем видеоматериалах. Фото: пресс-служба РГО.

Взгляд с новой стороны

По итогам путешествия Егора Ковальчука по «Золотому кольцу» планируется снять фильм, основанный на собранных им видеоматериалах. Цель понятна – популяризация Сибири и дальнейшее привлечение туристов в регионы.

Координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная отметила, что томский велопутешественник открыл Сибирь с новой стороны.

– Егор показал возможности путешествовать по Сибири не только с помощью поездов, автотранспорта или авиаперелетов, но и на велосипеде. В течение месяца за ним следило много людей, все регионы встречали его с радостью. Это означает, что проект значим не только для Томской области, но и для других сибирских территорий, – подчеркнула Ю. Калюжная. – Пусть узнает как можно больше людей, что Сибирь открыта для туристов, она гостеприимна, с развитой инфраструктурой.

Цель маршрута «Золотое кольцо» – популяризация Сибири и привлечение туристов в регионы. Фото: пресс-служба РГО.

По словам координатора, маршрут «Золотого кольца» построен так, чтобы туристы ехали с комфортом. Продумана логистика: Томск – Новосибирск – Белокуриха – Горно-Алтайск – Артыбаш – Кату-Ярык – Акташ – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Шушенское – Кызыл – Иркутск – Улан-Удэ.

В маршрут включено три переезда на поезде, три авиаперелета, поездки на катере и автомобиле. Можно ехать как на машине, так и на велосипеде. Ориентировочное время в пути – 15 дней. Как сообщила Юлия Калюжная, летом 2021 года, планируется сформировать первые группы туристов, включающие турпакет. Ну а сейчас идет разработка нового, зимнего маршрута.

– Мы планируем, что зимний маршрут будет разработан в нескольких вариантах: культурно-познавательный, гастрономический, водный и экстремальный. Пул объектов начнем формировать нынешней зимой. В отличие от летнего, планируется сделать маршрут более интерактивным, – рассказала Калюжная. – Например, предполагаются рыбалка на Байкале, поездки на квадроциклах, термальные источники, катание на снежных санях в собачьих упряжках и празднование Нового года в Бурятии или Тыве. В общем, зимой мы планируем максимально задействовать то, что недоступно летом.

Организаторы рассчитывают завершить разработку зимнего маршрута в начале 2021 года, после чего проект будет представлен в Ростуризме и в Российском географическом обществе в Москве.